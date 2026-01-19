مباريات الأمس
نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات وائل جمعة عن منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

02:32 ص 19/01/2026
أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تصريحات وائل جمعة الأخيرة حول لاعبي المنتخب المحترفين غير دقيقة.

وأوضح رمضان السيد في تصريحات تلفزيونية أن وائل جمعة نجم كبير، لكن من المفترض ألا تصدر عنه مثل هذه التعليقات تجاه لاعبي المنتخب، خاصة المحترفين منهم.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن جميع المنتخبات العالمية لا تعتمد على الهجوم فقط بل تحتاج إلى توازن بين الدفاع والهجوم، مؤكداً أن أسلوب منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية لم يكن دفاعياً كما يروج البعض.

وأشار رمضان السيد إلى أن النتائج كانت ستختلف لو اعتمد المنتخب على الضغط مع تقارب الخطوط، معرباً عن رضاه العام عن أداء الفراعنة في البطولة رغم وجود بعض السلبيات التي تتطلب معالجة في الفترة المقبلة.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على حاجة منتخب مصر لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الشباب، مع خوض مباريات ودية قوية واحتكاك حقيقي قبل كأس العالم، مشدداً على أن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على عمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال المرحلة المقبلة

وائل جمعة الأهلي رمضان السيد منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

