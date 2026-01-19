سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب عاد في مصر للارتفاع بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 18-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7035 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6155 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5280 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4105 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2930 جنيها.

- سعر وقية الذهب21 بلغت 8795 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 49240 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 4596 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.