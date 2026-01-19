ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
كتب - محمد عبد السلام:
توج المغربي ياسين بونو بأفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رغم خسارة منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وقد حافظ ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب على نظافة شباكه في خمس مباريات خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.
ونجح منتخب السنغال في الفوز على نظيره المغربي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وبهذا التتويج، حصد منتخب السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له التتويج بالبطولة عام 2021 في الكاميرون.