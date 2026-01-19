مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - محمد عبد السلام:

12:53 ص 19/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو يحصد جائزة أفضل رياضي في حفل Joy Awards 2026
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 16 صورة
    تصدي ياسين بونو (4)
  • عرض 16 صورة
    تصدي ياسين بونو (3)
  • عرض 16 صورة
    تصدي ياسين بونو (1)
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو رجل مباراة الهلال
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو حارس مرمى الهلال (1)
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو وزوجته (1)
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو يوسف النصيري
  • عرض 16 صورة
    ياسين بونو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج المغربي ياسين بونو بأفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رغم خسارة منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقد حافظ ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب على نظافة شباكه في خمس مباريات خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ونجح منتخب السنغال في الفوز على نظيره المغربي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبهذا التتويج، حصد منتخب السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له التتويج بالبطولة عام 2021 في الكاميرون.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين بونو أفضل حارس في أمم أفريقيا 2025 نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب المغرب منتخب السنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
"متشابكو الأيدي".. الكاميرات توثق اللحظات الأخيرة لأطفال المنوفية (صور)
أخبار المحافظات

"متشابكو الأيدي".. الكاميرات توثق اللحظات الأخيرة لأطفال المنوفية (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025