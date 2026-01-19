مباريات الأمس
صافرات استهجان.. المدير الفني للسنغال يتعرض لموقف محرج من صحفيين المغرب

كتب - يوسف محمد:

03:29 ص 19/01/2026
شهد المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة المغرب والسنغال، في نهائي كأس أمم أفريقيا، حالة من الفوضى، خلال دخول المدير الفني لأسود التيرانجا بابي ثياو إلى القاعة الخاصة بالمؤتمر الصحفي.

وأثناء دخول ثياو إلى القاعة لحضور المؤتمر الصحفي، كان يصطحب في يده فتاة صغيرة، لكنه قوبل بصافرات استهجان قوية من الصحفيين المغاربة، الذين تواجدوا داخل القاعة، مما جعل مدرب السنغال في موقف محرج.

وعلى الجانب الآخر حرص الصحفيون السنغاليون، على تحية بابي ثياو والتصفيق له، قبل أن يغادر القاعة.

وحدث حالة من الجدل الكبيرة وحالة من الفوضى، داخل قاعة المؤتمر الصحفي، ليخرج بابي ثياو قبل أن يبدأ المؤتمر، ليعلن المنسق الإعلامي عن إلغاء المؤتمر وعدم وجود لقاءات صحفية آخرى.

وتمكن منتخب السنغال من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب المنتخب المغربي في المباراة التي جمعت بينهما أمس، بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

هل حصل اتفاق على ضياع ركلة الجزاء؟.. حارس مرمى السنغال يحسم الجدل

