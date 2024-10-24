لماذا يعتبر هذا المشروب الذهبي مفيدا لصحتك؟.. مصفاة القلب

كتبت- نرمين ضيف الله:

عصير البرتقال والجزر هو مشروب ذهبي ليس فقط لونه الجذاب، بل لقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، خاصة لصحة القلب والشرايين.

عصير البرتقال والجزر غني بمضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تصلب الشرايين وأمراض القلب، حسبما ذكرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية، بمستشفى جامعة القاهرة.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن هذا المزيج غني بفيتامين C، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة.

وأشارت إلى أن هذا العصير يساعد على خفض الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ونوبات القلبية.

وأردفت أن العصير غني بالبوتاسيوم والألياف والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة ضغط الدم والقلب، وتحسن من الدورة الدموية، مما يزيد من وصول المغذيات إلى القلب والعضلات.

واختتمت: "يساعد وجود فيتامين C على إنتاج الكولاجين، وهو أساسي في تقوية الأوعية الدموية وتحفيز الجسم على الحيوية".

فوائد أخرى لعصير البرتقال والجزر:

- تقوية جهاز المناعة.

- الحماية من الالتهابات.

- تحسين الرؤية.

- تحسين صحة الشعر والجلد.

مصدر جيد للطاقة.

اقرأ أيضًا:

يحمي الكلي والكبد.. نوع خضار يقي من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول

15 صورة لـ قرية يملك كل ساكن فيها أغنية خاصة به- لن تتوقعها

واقعة غريبة وصادمة.. جثة تسقط من سيارة وسط الشارع

3 فئات ممنوعة من تناول الفول والطعمية صباحا.. احذروا المخاطر

47 صورة لأجمل النساء في العالم.. من المرشحات لـ لقب ملكة جمال الكون؟