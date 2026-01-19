خبير تحكيمي يحسم الجدل في قرارات حكم نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

صافرات استهجان.. المدير الفني للسنغال يتعرض لموقف محرج من صحفيين المغرب

أول قرار من رئيس السنغال بعد تتويج منتخب بلاده بأمم أفريقيا 2025

تحدث الخبير التحكيمي توفيق السيد، عن القرارات التحكيمية في مباراة المغرب ضد السنغال بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح المغرب صحيحة من وجهة نظره، رغم أن الاحتكاك بدأ من قبل أشرف حكيمي مع مدافع السنغال.

وأشار الخبير إلى أن الهدف الملغي للمنتخب السنغالي كان يجب أن يحتسب، مؤكداً أن الحكم أخطأ بإطلاق صافرته قبل دخول الكرة إلى المرمى، وكان من الأفضل اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

كما انتقد السيد مستوى التحكيم الإفريقي في البطولة ووصفاً بأنه سيئ للغاية، مشيراً إلى وجود تحامل على الحكام المصريين، ولفت إلى أن حكم المباراة النهائية لم يكن بالمستوى المطلوب، مع غياب واضح لمعايير العقوبات والإنذارات طوال البطولة.