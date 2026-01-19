مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

خبير تحكيمي يحسم الجدل في قرارات حكم نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

كتب : نهي خورشيد

02:15 ص 19/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    هدف السنغال الملغي (3)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (20) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (21) (1)
  • عرض 23 صورة
    هدف السنغال الملغي (2)
  • عرض 23 صورة
    هدف السنغال الملغي (1)
  • عرض 23 صورة
    هدف السنغال الملغي (4)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (12) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (8) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (9) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (13) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (16) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (19) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (15) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (11) (1)
  • عرض 23 صورة
    السنغال والمغرب (14) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث الخبير التحكيمي توفيق السيد، عن القرارات التحكيمية في مباراة المغرب ضد السنغال بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح المغرب صحيحة من وجهة نظره، رغم أن الاحتكاك بدأ من قبل أشرف حكيمي مع مدافع السنغال.

وأشار الخبير إلى أن الهدف الملغي للمنتخب السنغالي كان يجب أن يحتسب، مؤكداً أن الحكم أخطأ بإطلاق صافرته قبل دخول الكرة إلى المرمى، وكان من الأفضل اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

كما انتقد السيد مستوى التحكيم الإفريقي في البطولة ووصفاً بأنه سيئ للغاية، مشيراً إلى وجود تحامل على الحكام المصريين، ولفت إلى أن حكم المباراة النهائية لم يكن بالمستوى المطلوب، مع غياب واضح لمعايير العقوبات والإنذارات طوال البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب المغرب منتخب السنغال حكم مباراة المغرب والسنغال كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
الرئيسة الفنزويلية: سنقوم بتطوير القطاع النفطي وتحفيز الإنتاج الوطني
اقتصاد

الرئيسة الفنزويلية: سنقوم بتطوير القطاع النفطي وتحفيز الإنتاج الوطني
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-1-2026.. شبورة وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-1-2026.. شبورة وأمطار
ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025