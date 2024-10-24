ابدأ يومك بالطاقة.. 5 أطعمة صباحية تنشط دورتك الدموية

كتبت- نرمين ضيف الله:



صباحك هو بداية يومك، واختيار الطعام الصحي في الصباح يعني يومًا مليئًا بالنشاط والحيوية، بعيدًا عن المشكلات الناجمعة عن تناول الأطعمة غير المناسبة.



وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ هناك العديد من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع.



وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنه من بين هذه الأطعمة التي تحمي الجسم من الأمراض وتساهم في تنشيط الدورة الدموية هو الشوفان، لأنه غني بالألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين حساسية الأنسولين، ما يساهم في تنظيم ضغط الدم.



البذور والمكسرات



وأشارت إلى أن البذور والمكسرات من الأطعمة الغنية بالألياف التي تحسن تنشيط الدورة الدموية وتخفض ضغط الدم المرتفع، إذ يمكن إضافتها لبعض الفواكه الطازجة وتناولها كوجبة متكاملة.



البنجر



يحتوي البنجر على مواد غذائية فعالة تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية. يمكن تناوله قطعًا، أو إضافته إلى السلطة، أو شربه كعصير.

الموز



الموز مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم، ويمكن تناوله يوميًا بمفرده، أو إضافته إلى العصائر أو الزبادي.



التوت



التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية، ما يحسن من صحة الأوعية الدموية ويخفض الضغط.



كما قدمت الدكتورة نهلة نصائح أخرى لبداية يوم مليء بالنشاط وتحسين الدورة الدموية:

- قلل الملح.

تناول الطعام الصحي الغني بالألياف.



- اشرب الكثير من الماء.

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