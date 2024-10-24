تاكسي طائر في السماء قريبا.. انسى زحمة المواصلات

كتبت- آلاء نبيل:

أعلنت شركة برازيلية عن إطلاق تاكسي طائر لمواجهة الازدحام المروري حول العالم، وذلك بدلًا من سيارات الأجرة، بحلول عام 2026، يمكن لهذه الطائرات دون طيار أن تصل إلى سرعات تصل إلى 115 ميلًا في الساعة.

يتولى قيادة المشروع يوهان بوردايس، الذي أخبر صحيفة "The Sun" البريطانية عن مستقبل سيارات الأجرة الطائرة، وكيف تستعد شركة Eve لعالم يمكن أن تغيّر فيه الطريقة التي نعيش ونعمل ونتنقل بها.

وقد نجحت Eve بالفعل في جمع 30 عميلًا، وقامت ببناء سجل طلبات يبلغ 2900 مركبة eVTOL، وهو أكبر إجمالي للطلبات المسبقة في الصناعة.

وأوضح "بوردايس": "لدينا أكبر طلب مسبق على المركبات في الصناعة، حيث تم بيع ما مجموعه 2900 مركبة مسبقًا، ولكن العائق سيكون في جاهزية النظام البيئي، وليس التكنولوجيا، ورغم تقدم المركبات المعروفة باسم eVTOLs بسرعة، إلا أنّ هناك رحلة أطول في المستقبل لبناء البنية التحتية لدعم هذا الشكل الجديد من السفر".

يشمل ذلك نظامًا جديدًا لإدارة الحركة الجوية، ومنافذ الإقلاع والهبوط العمودية، بالإضافة إلى منافذ الشحن الخاصة بطائرات الأجرة الكهربائية.

وكشف "بوردايس": "يتعين علينا إيجاد حل جديد لإدارة الحركة الجوية حتى نتمكن من توسيع نطاق العمل، ورغم وجود التكنولوجيا، لا يزال العالم يحاول معرفة كيفية دمج هذه المركبات المستقبلية في سمائنا".

أعرب "بوردايس" عن ثقته في أن شركة Eve Air Mobility تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إنجازها الرئيسي بالتحليق في السماء بحلول عام 2026، موضحًا أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإننا نهدف إلى الحصول على الشهادة في عام 2026، وأن الأمر متعلق بمدى سرعة حدوث ذلك وليس إذا كان سيحدث أم لا.

كما أن نماذج eVTOL المبكرة من Eve ستتمتع بمدى يصل إلى 60 ميلاً، وهي مصممة لتلبية احتياجات الركاب في المناطق الحضرية الذين يبحثون عن تنقلات سريعة عبر المدن المزدحمة، ستطير أيضًا بسرعة تقريبية تبلغ 115 ميلًا في الساعة.

وأشار إلى أنّ "النقطة المثالية" للطائرة هي 20 مميلًا وهو طول الرحلات التي يتوقع أن يقوم بها معظم العملاء، إذ إن هذا النطاق الذي يبلغ 20 ميلًا يغطي 99% من احتياجات التنقل الجوي في المناطق الحضرية.

طيران مستقل

بينما من المرجح أن تكون المركبات العمودية الكهربائية التي يقودها طيار هي أول ما يدخل السوق، فإن الحلم طويل الأمد لشركات مثل Eve هو رؤية المركبات الطائرة ذاتية القيادة بالكامل تصبح هي القاعدة. ويعتقد بوردايس أن هذا ليس مجرد خيال علمي، بل هو مستقبل يمكن أن يحدث في الحياة.

وقال "بوردايس": "إنك تريد أن تذهب تدريجيًا.. سيكون لديك مزيج من المركبات ذاتية القيادة بالكامل والمركبات التي لا تزال تحت القيادة".

من المرجح أن يبدأ التقديم التدريجي للطيران المستقل بنقل البضائع، حيث تكون المخاطر أقل، ثم التقدم إلى رحلات الركاب، وبحلول الوقت الذي يصبح فيه الجمهور جاهزًا للطيران دون طيار، ستكون مركبات Eve قد تطورت بشكل كبير، مع التركيز على القبول العام للفكرة.

الدفع بالتصنيع

ولتلبية الطلب المرتفع على مركباتها، اختارت شركة Eve بالفعل مصنعًا في البرازيل قادرًا على إنتاج 500 طائرة أجرة سنويًا، ويُعتبر هذا المصنع، الذي تم بناؤه باستخدام خبرات شركة إمبراير في مجال الطيران والفضاء، ضروريًا لشركة Eve لزيادة الإنتاج بمجرد حصولها على الشهادة.

وأكد "بوردايس" أن الطائرات العمودية الكهربائية لن تطير على نطاق واسع إلا عندما تكون البنية التحتية الداعمة جاهزة، ولن تطير هذه الطائرات إلا عندما يصبح الجمهور واثقًا من قدرته على استخدامها بأمان مع الطائرات بدون طيار والمروحيات والطائرات التقليدية.

وعلى الرغم من اعتراف الرئيس التنفيذي بأنه يبحر في مياه مجهولة، إلا أنه يظل متفائلًا، ومع اقتراب عام 2026، تتسارع رحلة Eve لإعادة تعريف السفر الجوي الحضري بأقصى سرعة، ورغم أن رؤية طائرة عمودية كهربائية تحلق فوق مدينتك قد تستغرق بعض الوقت، فمن الواضح أن شركة Eve Air Mobility تراهن بشكل كبير على هذه الرؤية.

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