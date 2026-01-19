إعلان

طقس الإثنين.. الأرصاد تُحذر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

كتب : محمد عبدالناصر

04:00 ص 19/01/2026

الشبورة المائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، مشيرة إلى استمرار الأجواء الشتوية مع تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين الصباح الباكر وساعات النهار.

أوضحت الهيئة في بيانها، أن البلاد ستشهد طقساً شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يميل الطقس إلى الدفء نسبياً خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء. ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

بناءً على صور الأقمار الصناعية، توقعت الأرصاد توافر فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا: أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحياناً على فترات متقطعة، والسواحل الشمالية الغربية.

وجهت الهيئة تحذيراً من الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وتابعت: "يرجى من قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر التام أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة حفاظاً على سلامة الجميع.

