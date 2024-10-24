فوائد مذهلة للبقدونس.. ماذا يحدث لكليتك عند تناوله يوميا؟

كتبت- أسماء العمدة:

شرب البقدونس بشكل منتظم له العديد من الفوائد المحتملة على صحة الكلى، وذلك لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية والمضادات الأكسدة.

يقول الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لـ"مصراوي" إليك فوائد البقدونس للكلى.

- مدر للبول

يساعد البقدونس على زيادة إنتاج البول وطرد السوائل الزائدة والأملاح من الجسم، مما يحمي الكلى من التلف.

- مضاد للأكسدة

يحمي البقدونس خلايا الكلى من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

- مضاد للالتهابات

يساعد في تقليل الالتهابات التي قد تؤثر على وظائف الكلى.

- مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

يحتوي البقدونس على فيتامين ك وفيتامين ج والبوتاسيوم، التي تلعب دورًا هامًا في صحة الكلى.

هل هناك أضرار من شرب البقدونس يوميًا؟

على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في تناول البقدونس قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل:

- تهيج الكلى

يؤدي شرب كميات كبيرة من البقدونس إلى تهيج الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في الكلى.

- انخفاض ضغط الدم

يؤدي البقدونس إلى انخفاض ضغط الدم، خاصة عند تناوله مع أدوية خفض ضغط الدم.

- تفاعلات دوائية

يتفاعل البقدونس مع بعض الأدوية، مثل أدوية سيولة الدم، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.

- الحمل والرضاعة

يجب على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول البقدونس.

واختتم "القيعي": "من المهم الاعتدال في تناول البقدونس وعدم الإفراط فيه، ويجب استشارة الطبيب قبل تناوله بشكل منتظم، خاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، ويُفضل اختيار البقدونس الطازج بدلاً من المجفف، حيث يحتوي على نسبة أعلى من العناصر الغذائية".

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