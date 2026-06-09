يعرف التجعد الصغير أو الخط المائل الذي يظهر على شحمة الأذن باسم "علامة فرانك" التي قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبالرغم من أنها قد تبدو سمة جسدية بسيطة وغير مقلقة، إلا أنها قد تعكس تغيرات كامنة في الأوعية الدموية أو مؤشرات مرتبطة بصحة القلب.



ما هي علامة فرانك؟



تشير علامة فرانك إلى طية أو ثنية مائلة تمتد عبر شحمة الأذن بزاوية 45 درجة، وقد اكتشف هذه الحالة لأول مرة الطبيب الدكتور ساندرز تي فرانك الذي لاحظ أن العديد من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من ألم في الصدر وانسداد في الشرايين التاجية لديهم أيضا هذه العلامة.



كما وجد علاقة بين تجاعيد شحمة الأذن وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الطرفية وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.



كما أن بعض الأشخاص الذين يعانون من تجاعيد عميقة وثنائية الجانب أي أنها تظهر على كلتا الأذنين قد يواجهون خطرا أكبر للإصابة بمضاعفات متعلقة بالقلب، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".



لماذا قد يشير تجعد شحمة الأذن إلى مشكلة في القلب؟



التجاعيد تتشكل نتيجة فقدان الإيلاستين والألياف المرنة في الجسم، وهذه التغيرات نفسها قد تلحق الضرر بالأوعية الدموية والشرايين، مما يسهم في الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

كما أن الوراثة قد تؤدي دورا، فقد لاحظ الباحثون وجود ارتباط بين تجاعيد الأذن وأمراض

القلب لدى مختلف المجموعات، مما يدل على احتمال وجود عامل وراثي.



وترتبط علامة فرانك أيضا بانخفاض مستويات بروتينات تسمى "الأدروبين والإيريسين"، والتي تسهم في تنظيم وظائف الأوعية الدموية وعمليات الأيض.



وقد يسهم انخفاض مستويات هذه البروتينات في تراكم اللويحات داخل الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



هل كل من تظهر عليه علامة فرانك مصاب بمرض في القلب؟



وجود طية في شحمة الأذن لا يعد دليلا على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فكثير ممن لديهم هذه العلامة قد لا يصابون بمشاكل في القلب، ومع ذلك، قد يصبح هذا العرض أكثر خطورة عند دمجه مع عوامل الخطر التقليدية لأمراض القلب، مثل: التدخين وارتفاع الكوليسترول والسكري والسمنة وضغط دم المرتفع ونمط الحياة الخامل والتاريخ العائلي لأمراض القلب.



كما إن شدة التجاعيد قد تكون مهمة أيضا، حيث أن التجاعيد العميقة والكاملة على شحمتي الأذنين ترتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية من التجاعيد الخفيفة أو غير الكاملة على أذن واحدة.



متى يجب عليك استشارة الطبيب؟



إذا لاحظت وجود طية مائلة في شحمة أذنك، بالإضافة إلى وجود عوامل خطر أخرى لأمراض القلب، فيجب استشارة الطبيب المختص.

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