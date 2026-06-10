حذر طبيب الأورام الروسي فلاديمير إيفاشكوف من عادة وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم، وذلك لأن هذا السلوك قد يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان.

وأوضح طبيب الأورام أن وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم يعد آمنا من ناحية خطر الإصابة بالسرطان، مشيرا إلى أن الإشعاعات الصادرة عنه لا تختلف في هذا الجانب عن تلك المنبعثة من بعض الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل أفران الميكروويف، والتي لم يثبت ارتباط استخدامها بزيادة خطر الإصابة بالأورام السرطانية، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأشار إيفاشكوف إلى أن العادات غير الصحية، وفي مقدمتها التدخين، تعد من أهم العوامل التي قد تسهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان.



وأضاف أن بعض الأشخاص يربطون المرض بعوامل أقل خطورة، مثل الأجهزة الإلكترونية أو تقنيات الاتصالات الحديثة، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، رغم عدم وجود أدلة علمية قوية تؤكد مسؤوليتها المباشرة عن الإصابة بالسرطان.

هل الأجهزة الإلكترونية تؤثر سلبا على جودة النوم؟

يعد الأرق من أبرز المؤشرات المرتبطة بالإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، إذ يسهم الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات في تثبيط إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم، ما يؤدي إلى اضطراب الإيقاع الطبيعي للجسم ويزيد من احتمالات النوم المتقطع وغير العميق.

كما أن التعرض المستمر للإشعارات والاهتزازات والأصوات الصادرة عن الهواتف قد يحفز الجهاز العصبي على حالة من الاستنفار، مما يعيق الاسترخاء ويؤثر سلبا على جودة النوم.

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