3 فئات ممنوعة من تناول الفول والطعمية صباحا.. احذروا المخاطر

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كتبت- أسماء العمدة:

الفول والطعمية من الأطباق الشعبية المحببة لدى الكثيرين، كما أنها غنية بالبروتينات والألياف، لكن هل تعلم أن هناك بعض الفئات التي يُنصح بتجنب تناولها في الصباح؟

مرضى القولون العصبي

قال معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الألياف الموجودة في الفول والطعمية قد تزيد من الغازات والانتفاخ لدى مرضى القولون العصبي، ما يسبب لهم عدم الراحة.

وأضاف "القيعي" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ هذه الأطعمة قد تسبب تشنجات معوية وإسهالاً لدى بعض المصابين.

مرضى الكلى

وتابع أن الفول والطعمية يحتويان على نسبة عالية من الفوسفور والبوتاسيوم، وهما من المعادن التي يجب مراقبة مستوياتها بدقة لدى مرضى الكلى.

وأشار إلى أن تناول كميات كبيرة من الفول والطعمية قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الكلى وتفاقم حالتها.

مرضى السكري

وألمح إلى أن الفول والطعمية يحتويان على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما يجعلهما يرفهعان مستوى السكر في الدم بسرعة، فيما قد يواجه مرضى السكري صعوبة في التحكم بمستويات السكر في الدم إذا تناولوا هذه الأطعمة بكميات كبيرة أو بشكل متكرر.

واختتم "القيعي" بالقول: "حتى الأشخاص الأصحاء قد يعانون من بعض المشاكل الهضمية إذا تناولوا كميات كبيرة من الفول والطعمية. إذا كنت تعاني من أي حالة صحية مزمنة، فمن الأفضل استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية قبل إضافة أي طعام جديد إلى نظامك الغذائي، كما أن الفول والطعمية أطعمة مغذية، لكنها قد لا تكون مناسبة للجميع، خاصة في الصباح. لذلك، استشر الطبيب إذا كنت تعاني من الحالات الصحية المذكورة أعلاه قبل تناولها بانتظام".