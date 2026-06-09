تعد القهوة جزءا أساسيا من الروتين الصباحي لدى الكثيرين، إذ يعتمد عليها البعض للحصول على الطاقة والتركيز، وذلك بفضل محتواها من الكافيين.



وبالرغم من أنها قد تساعد على الشعور باليقظة، إلا أنها تسبب أيضا أعراض مزعجة مثل التوتر، والأرق، والتعرق، وتسارع ضربات القلب والقلق.



يحفز الكافيين الجهاز العصبي بطرق قد تؤثر على استجابة الجسم الطبيعية للتوتر، حيث أن قدرة الجسم على تحمل الكافيين تختلف، فبعض الأشخاص يشعرون بتحسن بعد تناول القهوة، بينما يلاحظ آخرون أنهم يشعرون بالتوتر والقلق وخفقان في القلب أو اضطرابات في النوم بعد تناول كميات أقل بكثير.



لماذا يمكن أن تسبب القهوة القلق؟



يعمل الكافيين عن طريق تثبيط الأدينوزين، وهو ناقل عصبي في الدماغ يساعد على تنظيم النوم والاسترخاء.



وفي الوضع الطبيعي، يتراكم الأدينوزين على مدار اليوم، ويرسل إشارة إلى الجسم عندما يحين وقت الراحة، وفقا لموقع "هيلث لاين".



وعندما يثبط الكافيين الأدينوزين يصبح الدماغ أكثر يقظة وانتباها، ومع ذلك، قد يؤدي هذا الانتباه المتزايد إلى فرط تحفيز الجهاز العصبي، مما يسبب أعراض شائعة مرتبطة بالقلق، لذا فإن الكافيين قد يسبب سرعة دقات القلب والتعرق والتوتر والأرق.



لماذا يكون بعض الناس أكثر حساسية للكافيين؟



لا يتفاعل الجميع مع القهوة بنفس الطريقة، فبينما يستطيع البعض شرب عدة أكواب دون أي مشكلة، قد يشعر آخرون بالقلق بعد تناول كوب واحد فقط.



كما إن حساسية الكافيين قد تتأثر بالعوامل الوراثية وقلة جودة النوم وارتفاع مستويات التوتر واضطرابات القلق وتناول بعض الأدوية وشرب القهوة على معدة فارغة.



وقد يكون الأشخاص المصابون باضطراب الهلع أو القلق المزمن أكثر عرضة للخطر لأن الكافيين يمكن أن يزيد من استجابة الجسم.



ما هي كمية القهوة الآمنة التي يمكن تناولها؟



تناول ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميا يعد آمن لمعظم البالغين الأصحاء، وهذا يعادل شرب ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة.



طرق بسيطة للتخفيف من القلق الناتج عن شرب القهوة



تناول الطعام قبل شرب القهوة



قد يؤدي تناول القهوة على معدة فارغة إلى زيادة تأثير الكافيين، لذا، فإن تناول وجبة خفيفة قبلها قد يبطئ امتصاصه ويقلل من التوتر.



التقليل من كمية الطعام التي تتناولها



قد يسهم تقليل كمية الكافيين المستهلكة يوميا في خفض فرط تحفيز الجهاز العصبي.



تجربة القهوة منخفضة الكافيين أو منزوعة الكافيين



التحول إلى القهوة نصف الكافيين أو منزوعة الكافيين يسمح للأشخاص بالاستمتاع بالمذاق والروتين مع آثار جانبية أقل.



تجنب تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم



قد يؤدي شرب القهوة في وقت متأخر من بعد الظهر أو المساء إلى التأثير على جودة النوم، مما قد يزيد من حدة القلق في اليوم التالي.



النوم الجيد



قد يؤدي قلة النوم والتوتر المزمن إلى زيادة حساسية الجسم للكافيين، ويمكن أن تحسن ممارسة الرياضة بانتظام، وشرب كميات كافية من الماء، وتقنيات الاسترخاء، وعادات النوم الصحية من قدرة الجسم على تحمل الكافيين.

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