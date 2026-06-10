كشف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية الروسي يفجيني كوكين أن كثيرين لا يدركون مدى خطورة اضطرابات نظم القلب، مشيرا إلى أن بعض أنواعها قد تشكل تهديدا مباشرا للحياة وتستدعي التشخيص والعلاج المبكر لتجنب المضاعفات الخطيرة.

الرجفان الأذيني قد يمر دون أعراض مقلقة رغم خطورته

أوضح الطبيب أن العديد من المصابين بالرجفان الأذيني لا يشعرون بالقلق أو لا يسارعون إلى طلب الرعاية الطبية، لعدم إدراكهم للمخاطر الصحية المرتبطة بهذه الحالة.

وأكد أن تجاهل التشخيص والعلاج قد يزيد من احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة قد تؤثر على صحة المريض وحياته.

وأشار الطبيب إلى أن عددا قليلا من المرضى يدركون أن اضطرابات نظم القلب ترتبط بنسبة كبيرة من المضاعفات القلبية والدماغية الخطيرة، إذ تسهم في عدد ملحوظ من حالات السكتات الدماغية واحتشاء عضلة القلب، نتيجة تأثيرها المباشر على كفاءة عمل القلب وتدفق الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية، وفي مقدمتها الدماغ، وفقا لـ "lenta".

وحذرت أخصائية أمراض القلب الدكتورة فالنتينا جافريلياك من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة القلب، لذا يجب تجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة بين الساعة 12 ظهرا و4 مساء، والحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأكثر من 15 إلى 20 دقيقة خلال هذه الفترة.

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