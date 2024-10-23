15 صورة لـ قرية يملك كل ساكن فيها أغنية خاصة به- لن تتوقعها

كتبت- أسماء مرسي:

تتميز قرية كونجثونج الهندية بتقليد فريد، حيث يمنح كل مولود جديد أغنية خاصة به، هذه الأغنية ليست مجرد لحن عابر، بل هي بمثابة بصمة صوتية فريدة ترتبط بهوية الفرد منذ ولادته وحتى وفاته، وفقا لشبكة "bbc".

أغنية العمر

تعتبر هذه الأغنية أكثر من مجرد لحن، فهي تعبير عن الهوية الثقافية والتراث العريق لسكان القرية، وعند وفاة الشخص، تموت الأغنية معه، ولا يُسمح باستخدامها مرة أخرى لأي شخص آخر، كأنها قطعة من روحه لا يمكن فصلها عنه.

أصول التقليد

يعود أصل هذا التقليد الفريد إلى زمن بعيد، حيث كانت الأغاني تستخدم كوسيلة للتواصل في الغابات الكثيفة التي تحيط بالقرية، أو لحماية السكان من الأرواح الشريرة التي يعتقدون بوجودها.

دور الأغنية في حياة القرية

حتى يومنا هذا، لا تزال هذه الأغاني جزءا لا يتجزأ من حياة سكان القرية، فهي تعكس عمق العلاقة بين الأم وطفلها، وتستخدم كوسيلة للتواصل والتعرف على بعضهم البعض، خاصة في الغابات حيث يعتقد السكان أنها تحميهم من الأرواح الشريرة.

تقول شيدياب خونجسيت، إحدى سكان القرية، إن هذه الأغنية تعبر عن حب الأم العميق لطفلها، وهي بمثابة هدية ثمينة تقدمها الأم لطفلها عند ولادته.

الصفير.. لغة خاصة

بالإضافة إلى اللحن الطويل، تستخدم القرية نسخة أقصر منه بمثابة كنية أو اسم مستعار للأفراد، وتُستخدم عادة عند التحدث مع شخص قريب، هذه النغمات القصيرة، التي تبدو كصفارات من بعيد، هي سبب تسمية كونجثونج بـ "قرية الصفير".

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