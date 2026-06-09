تلعب الألياف الغذائية دورا مهما في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، إذ تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشكلات الإمساك، كما تساهم في زيادة الشعور بالشبع ودعم الصحة العامة.



وللحصول على الفوائد، ينصح بإدراج مجموعة متنوعة من الخضروات الغنية بالألياف ضمن النظام الغذائي اليومي دون إفراط، لدعم صحة الأمعاء.



فوائد البروكلي الصحية



ينتمي البروكلي إلى عائلة الخضروات الصليبية المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، ويمنح نصف كوب من البروكلي المطبوخ حوالي 2.5 جرام من الألياف، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، بحسب موقع هيلث لاين.



البطاطا الحلوة مصدر للألياف



البطاطا الحلوة مصدر جيد للألياف، كما تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، ويحتوي كوب واحد من النوع المطبوخ على حوالي 6.4 جرام من الألياف، إلا أنه يفضل تناوله باعتدال بسبب احتوائها على نسبة من السكريات الطبيعية.

هل البنجر غني بالألياف؟



يتميز البنجر بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات قد تساعد في دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، كما يوفر كل 100 جرام منه ما يقارب 2 جرام من الألياف الغذائية.



فوائد الجزر للجسم



الجزر من الخيارات الغذائية المفيدة التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة، سواء نيئا أو مطهوا، ويحتوي نصف كوب من الجزر المطبوخ على نحو 2.3 جرام من الألياف، بينما توفر الحبة الواحدة النيئة حوالي 2 جرام.



تأثير الخرشوف على الجسم



يأتي الخرشوف في مقدمة الخضروات الغنية بالألياف، حيث يحتوي الكوب الواحد من الخرشوف المطبوخ على نحو 9.6 جرام من الألياف، لذلك يمكن أن يكون خيارا مثاليا لتعزيز صحة الجهاز الهضمي عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

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