يحمي الكلي والكبد.. نوع خضار يقي من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول

كتبت- آلاء نبيل:

الكوسة من الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن، التي لها تأثيرات قوية على صحة الكبد والكلى، ولكن العديد من الأشخاص يجهلون فوائدها.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، فإن الكوسة تُعد من الأطعمة الغنية بالألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من الضغط على الكبد.

وأوضح "القيعي" في تصريح لـ"مصراوي" أنّها تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتساهم في زيادة إنتاج إنزيمات الكبد التي تعمل على تطهير الجسم من السموم.

وأضاف أن تناول الكوسة يساهم في التخلص من الدهون المتراكمة على الكبد، وذلك بفضل الألياف التي تساعد على الشعور السريع بالشبع، ما يقلل من تناول الأطعمة الدهنية الضارة، كما أنها تحارب ارتفاع مستويات الكوليسترول، ما يخفف الضغط على الكبد.

وبيّن أنّ الكوسة تحتوي على بوتاسيوم وألياف تساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم، ما يحمي الكلى من الضغط ويساهم في إزالة السموم، وبالتالي يقي من تكوين حصوات الكلى من خلال زيادة كمية البول، ما يقلل من تركيز المعادن التي يمكن أن تؤدي إلى تكوين الحصوات.