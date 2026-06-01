5 صور ومعلومات عن إطلالة غادة عبد الرازق

كتب : شيماء مرسي

08:15 م 01/06/2026
    إطلالة غادة عبد الرازق
    أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق
    غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة
ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".


ما تفاصيل فستان غادة عبد الرازق في أحدث ظهور؟

ارتدت غادة فستان طويل باللون الأسود مصنوع من المخمل وبأكمام شفافة من الشيفون، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، من تصميم "A46 Tuvanam".

كيف جاء مكياج غادة عبد الرازق في هذه الإطلالة؟

اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني وأحمر شفاه بنفس اللون، بواسطة خبيرة التجميل مريم عبد العزيز.


ما تسريحة الشعر التي اختارتها غادة عبد الرازق؟

اختارت غادة تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة أنيقة تتماشى مع إطلالتها ، بواسطة مصففة الشعر "panthair".

ما المجوهرات التي زينت بها غادة عبد الرازق إطلالتها؟

زينت غادة إطلالتها بـ أقراط كبيرة الحجم من تصميم "A N A Y A H J E W E L L E R Y".

كيف أكملت غادة عبد الرازق إطلالتها؟

نسقت غادة مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، من تصميم "GUCCI".


لماذا يعد الفستان الأسود من القطع الأساسية في عالم الأزياء؟

اللون الأسود يمنح مظهرا أنيقا وفخما، كما يتميز بسهولة تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات والمجوهرات، ما يجعله خيارا مناسبا للعديد من المناسبات، وفقا لـ "فوج".

