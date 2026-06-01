بعد خرز لحية أحمد سعد.. طبيب نفسي يفسر تعمد بعض الفنانين لفت الأنظار

حصلت عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي على جائزة "أيقونة الموضة في الشرق الأوسط" لعام 2026 خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة كان الفرنسية.

وعبرت رهف عن سعادتها بهذا التكريم عبر منشور لها على حسابها في "إنستجرام"، حيث وجهت الشكر لكل من دعمها وآمن بها، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يحمل قيمة كبيرة في مسيرتها المهنية.

وحفل "WIBA Awards" من أبرز الفعاليات العالمية المخصصة لصناع المحتوى، ويُقام سنويا في مدينة كان بالتزامن مع فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عنها، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال حلولها ضيفة ببرنامج "The Mo Show"، الذي يقدمه الإعلامي وصانع المحتوى السعودي محمد إسلام.

من هي رهف الحربي؟

- صانعة محتوى وعارضة أزياء سعودية.

- وُلدت عام 1993.

- تبلغ من العمر 33 عاما.

- تخرجت من كلية الطب قبل أن تتجه إلى مجالي الأزياء والتمثيل.

- نشأت في عائلة كبيرة معظم أفرادها يعملون في المجال الطبي، ما جعل دراسة الطب خيارا متوقعا لها.

- قضت طفولتها متنقلة بين دول مختلفة قبل الاستقرار في السعودية بعمر 17 عاما.

- واجهت في البداية صعوبة في التأقلم، ثم أصبحت أكثر حبا للحياة في الرياض.

- تأثرت بتجربة الغربة، ما جعلها تقدر قيم المجتمع السعودي مثل الترابط الأسري والمساعدة بين الناس.

- بدأت رحلتها التطوعية في سن 17 بعد انتقالها للرياض، من خلال جمعية "سند" لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.

- شاركت في أنشطة مثل التنظيم والرسم على وجوه الأطفال وتقديم الهدايا، ما ما زاد من رغبتها في التخصص في مجال الأورام لخدمة الأطفال.

- خاضت تجربة التمثيل لأول مرة عام 2021 في مسلسل "عيال نوف".

- شاركت في الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي 2026 وظهرت بإطلالة لافتة.

- تألقت أيضا في يناير 2026 على السجادة الحمراء في حفل "جوي أوردز".

- دخلت مجال ريادة الأعمال وأسست علامتها التجارية "ترف" المتخصصة في تصميم الفساتين الفاخرة.

- تستخدم منصتها لدعم وتمكين المرأة وتشجيع الشابات على بدء مشاريعهن وتحقيق الاستقلال المالي.

- تهدف إلى تغيير الصورة التقليدية لأدوار المرأة، والاستمرار رغم الانتقادات والضغوط الثقافية.

- تعتبر أن إضاعة الوقت من أكثر ما يسبب لها التوتر، لأنها تؤمن بأهمية استغلال الوقت لتحقيق الأهداف.

- اشتهرت بحضور قوي في عالم الموضة والجمال وأسلوب الحياة، وبإطلالاتها المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة عالميا.

- يتابعها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" 2.4 مليون متابع.

اقرأ أيضا:

20 صورة لأجمل إطلالات النجمات في حفل "amfAR 2026"

4 نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في ختام مهرجان كان 2026

ملكة جمال العرب 2026 تكشف أسرار حصولها على اللقب





