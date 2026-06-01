نسرين طافش بفستان ملفت.. كيف نسقته؟

كتب : شيماء مرسي

04:33 م 01/06/2026
    إطلالة نسرين طافش
    أحدث ظهور لـ نسرين طافش
    نسرين طافش بفستان ملفت

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الذي ارتدته؟

ارتدت نسرين بفستان طويل "كت" باللونين الأصفر والبرتقالي، ويتميز بأنه ضيق عند منطقة الصدر والخصر.

كيف جاء مكياج نسرين طافش؟

اعتمدت نسرين مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وركزت على رسمة عينيها.

ما تسريحة الشعر التي اختارتها؟

اختارت نسرين تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

ما الإكسسوارات والحذاء الذي نسقتهما؟

نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وحلق طويل باللون الأصفر.

هل يناسب اللون الأصفر جميع ألوان البشرة؟

وفقا لـ "lemon8"، يعد اللون الأصفر من الألوان الحيوية في عالم الأزياء، إذ يمنح الإطلالة مظهر جذاب وراقي، كما أنه يلفت الانتباه بسهولة.

ويتميز الأصفر أيضا بتنوع درجاته، مما يجعله مناسبا لمختلف ألوان البشرة، خاصة عند تنسيقه بشكل صحيح مع ألوان محايدة أو هادئة.

"لخلافة توروب".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي فان بوميل لتولي تدريب
