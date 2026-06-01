أحمد زاهر وتامر حسني.. نجوم وضعوا خطوطا حمراء لأبنائهم قبل دخول الفن

كتب : مروان الطيب

06:32 م 01/06/2026 تعديل في 06:46 م
    أحمد زاهر مع ابنتيه ملك وليلى
    أحمد زاهر مع عائلته
    تاليا وأمايا تامر حسني
    تاليا وأمايا تامر حسني مع والدها بإحدى المناسبات
    تاليا وأمايا مع شقيقهما ادم
    أحمد السقا ونجله ياسين
    عادل إمام مع أبنائه سارة ورامي ومحمد
    ماجد المصري وابنته ماهيتاب
    عادل إمام مع أبنائه
    ماهيتاب ماجد المصري
    وفاء عامر مع نجلها عمر
    وفاء عامر ونجلها عمر
    سارة عادل إمام
    ياسين مع والده أحمدالسقا

يضع العديد من نجوم الوسط الفني خطوطا حمراء لأبنائهم من أجل دخول عالم الفن، ومنهم من رفض دخولهم نظرا لمعاناتهم في بداياتهم وحرصا منهم على عدم خوض الأبناء التجربة ذاتها.

نجوم الفن وضعوا شروطاً حازمة وخطوطاً حمراء أمام دخول أبنائهم عالم التمثيل، واختلفت مواقفهم بين الرفض القاطع لأسباب اجتماعية، أو اشتراط إنهاء التعليم أولاً، أو تجنب تقديم مشاهد معينة.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم وضعوا خطوطا حمراء لأبنائهم لدخول الوسط الفني

عادل إمام

ا"لزعيم" عادل إمام سمح لنجليه رامي ومحمد دخول التمثيل والإخراج، لكنه رفض تماماً دخول ابنته "سارة" عالم التمثيل، مبرراً ذلك بطبيعته كرجل شرقي يرفض أن تؤدي ابنته مشاهد غرامية أو قبلات أمام الشاشات.

ماجد المصري

أعلن الفنان ماجد المصري رفضه التام لدخول ابنته "ماهيتاب" مجال الفن رغم إشادة مخرجين بموهبتها الكوميدية، مؤكداً أنه رجل شرقي غيور ولا يقبل لزوجته أو ابنته العمل في مجال التمثيل.

تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني عن رفضه احتراف ابنتيه الغناء أو التمثيل في المستقبل؛ في محاولة منه لحمايتهما من الضغوط النفسية التي واجهها شخصياً في الوسط الفني بسبب الغيرة من النجاح.

أحمد السقا

وضع شرطاً أساسياً لنجله "ياسين" قبل احتراف الفن، وهو ضرورة إنهاء دراسته الجامعية أولاً في مجال السينما في الخارج، ليدخل المجال متسلحاً بالعلم والموهبة معاً، وليس بالاعتماد على النجومية الوراثية فقط.

وفاء عامر

اشترطت على نجلها "عمر" التركيز الكامل في دراسته وعدم الانشغال التام بالتمثيل إلا بعد الحصول على شهادته الجامعية لضمان مستقبله.

أحمد زاهر

كشف الفنان أحمد زاهر عن وضعه قيوداً لابنتيه ليلى وملك في الأعمال الفنية التي تشاركان بها، وهي عدم تقديم مشاهد جريئة تتضمن القبلات أو الأحضان.

أوضح أحمد زاهر أن تلك القيود هي نفسها التي وضعها لنفسه طوال مشواره الفني وبالتالي وضعها لبناته.

أحمد زاهر الفن تامر حسني وفاء عامر

