أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، نظر الطعن المقام من المحامي ماجد حمدي، وكيلاً عن خالد التهامي مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، على الحكم الصادر بأحقيتها في الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر، لجلسة 22 أغسطس المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

تصريح هيفاء وهبي بالغناء في مصر

وكان الطعن قد أُقيم على الحكم الصادر لصالح الفنانة هيفاء وهبي بأحقيتها في الحصول على تصاريح الغناء داخل البلاد.

وقال المستشار ماجد حمدي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن ما تردد مؤخرًا بشأن انتهاء الأزمة بعد رفض الطعن المقام من نقابة المهن الموسيقية لا يعكس الحقيقة القانونية الكاملة، موضحًا أن أصل النزاع بدأ بالشكوى المقدمة من موكله خالد التهامي إلى نقابة المهن الموسيقية، والتي ترتب عليها اتخاذ إجراءات أسفرت عن وقف منح الفنانة تصاريح الغناء لفترة من الوقت.

طعن الإدارية العليا

وأضاف أن الشكوى المقدمة من موكله كانت الأساس القانوني للإجراءات التي اتخذتها النقابة لاحقًا، والتي أدت إلى توقف نشاط الفنانة الفني داخل مصر خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن الحكم لم يكتسب بعد صفته النهائية طالما لا يزال الطعن منظورًا أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن النزاع لا يزال مطروحًا بكامل عناصره أمام أعلى جهة قضائية إدارية للفصل فيه بحكم بات ونهائي.

