قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالا وصفه بـ"المثمر"، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول فحوى المحادثة.

ترامب: نتنياهو أكد لا إرسال لقوات إلى بيروت

أضاف ترامب، في تصريحات جديدة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين، أنه تلقى تأكيدا من نتنياهو بأنه لن يتم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، مشيرا إلى أن أي قوات كانت في طريقها قد تم إعادتها بالفعل، بحسب ما نقله.

اتصال مع حزب الله واتفاق على وقف إطلاق النار

أشار ترامب، إلى أنه أجرى اتصالً وصفه بأنه "جيد للغاية" مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.



التزام متبادل بعدم التصعيد

أكد دونالد ترامب، أن إسرائيل لن تُهاجم حزب الله، وفي المقابل لن يُهاجم حزب الله إسرائيل، في إطار تفاهمات تهدف إلى تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد.



في غضون ذلك وفي وقت سابق، أفادت القناة "12 العبرية"، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُجري حاليا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على عدة جبهات.