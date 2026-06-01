إعلان

ترامب: حزب الله يوافق على وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

09:00 م 01/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالا وصفه بـ"المثمر"، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول فحوى المحادثة.

ترامب: نتنياهو أكد لا إرسال لقوات إلى بيروت

أضاف ترامب، في تصريحات جديدة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين، أنه تلقى تأكيدا من نتنياهو بأنه لن يتم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، مشيرا إلى أن أي قوات كانت في طريقها قد تم إعادتها بالفعل، بحسب ما نقله.

اتصال مع حزب الله واتفاق على وقف إطلاق النار

أشار ترامب، إلى أنه أجرى اتصالً وصفه بأنه "جيد للغاية" مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.


التزام متبادل بعدم التصعيد

أكد دونالد ترامب، أن إسرائيل لن تُهاجم حزب الله، وفي المقابل لن يُهاجم حزب الله إسرائيل، في إطار تفاهمات تهدف إلى تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد.


في غضون ذلك وفي وقت سابق، أفادت القناة "12 العبرية"، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُجري حاليا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على عدة جبهات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران حرب لبنان وإسرائيل مفاوضات أمريكا وإيران اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار لنادي الزمالك
رياضة محلية

مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار لنادي الزمالك
ما هي نقاط تفوق منتخب البرازيل وكيف يتحكم منتخب مصر في رتم المباراة؟
رياضة عربية وعالمية

ما هي نقاط تفوق منتخب البرازيل وكيف يتحكم منتخب مصر في رتم المباراة؟
أحمد زاهر وتامر حسني.. نجوم وضعوا خطوطا حمراء لأبنائهم قبل دخول الفن
زووم

أحمد زاهر وتامر حسني.. نجوم وضعوا خطوطا حمراء لأبنائهم قبل دخول الفن
تدريبات بدنية وفنية.. تفاصيل مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس
رياضة محلية

تدريبات بدنية وفنية.. تفاصيل مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس
نقيب البيطريين ينتقد مقترح برلماني بتصدير الكلاب الضالة: "ملهاش سوق.. ونصدر
أخبار مصر

نقيب البيطريين ينتقد مقترح برلماني بتصدير الكلاب الضالة: "ملهاش سوق.. ونصدر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعليق المحادثات. . 3 سيناريوهات محتملة لرد إيران حال تجدد الحرب