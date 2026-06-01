تعرف النباتات المفترسة بقدرتها الفريدة على صيد الحشرات وحتى الحيوانات الصغيرة لتعويض نقص العناصر الغذائية في التربة الفقيرة.

رغم أن معظمها مشهور مثل نبات الزهرة الطائرة، هناك أنواع نادرة وفريدة تكاد تكون أساطير في عالم النبات.

1- نبات Hydnora africana

بحسب "sanbi"، يعيش هذا النبات في جنوب أفريقيا، ويتميز بزهوره الغريبة التي تشبه الكائنات الفضائية، ويطلق رائحة تشبه اللحوم المتحللة لجذب الحشرات.

تصطاد الحشرات عن طريق الفخاخ التي تحجزها داخل الزهرة حتى يتم تلقيحها.

سبب ندرتها: يحتاج هذا النبات لتربة محددة وظروف بيئية صارمة.

2- نبات Ceropegia woodii (السلسلة الفضية)

بحسب "suewickison"رغم أنه يعرف أكثر كنبات زينة، بعض أنواعه المفترسة تصطاد الحشرات باستخدام أنابيب زهرية صغيرة تشبه المرايا.

طريقة الصيد: الحشرات تدخل الزهرة للبحث عن رحيق، ثم تعلق بداخلها حتى تنتقل الحبوب اللقاحية.

3- نبات Darlingtonia californica (الثعبان النباتي)

يعرف أيضا باسم نبات الثعبان الكاليفورني بسبب شكل أوراقه التي تشبه رأس الثعبان المفتوح.

طريقة الصيد: تستخدم أوراقه كمصائد طبيعية للحشرات، حيث تغلق تدريجيا بعد دخولها.

موطنه: شمال كاليفورنيا وأجزاء من أوريغون. نادر جدا بسبب البيئة الرطبة الخاصة التي يحتاجها.

4- نبات Nepenthes attenboroughii

الوصف: واحد من أكبر نباتات الإبريق في العالم، اكتشف في الفلبين وتم تسميته على اسم عالم الطبيعة الشهير سير ديفيد أتينبورو.

طريقة الصيد: يصطاد الحشرات وحتى القوارض الصغيرة عبر أكواب كبيرة تحتوي على سوائل هاضمة.

سبب ندرتها: يعيش فقط على قمم الجبال، في بيئات محدودة للغاية.

5- نبات الفخ الكاذب

الوصف: يعرف باسم نبات الفخ الكاذب، ويصطاد الكائنات المجهرية تحت الأرض.

طريقة الصيد: جذوره على شكل أنفاق صغيرة تجذب الطحالب والديدان، ثم تهضمها للحصول على العناصر الغذائية.

سبب ندرتها: يعتبر من أصغر النباتات المفترسة وأكثرها غرابة بسبب أسلوب صيده تحت الأرض.

اقرأ أيضا:

حيوانات تعيش في درجات حرارة قاسية منها الجمل

أغلى من الذهب.. حليب الحمير يثير الدهشة بأسعاره في يومه العالمي

تنهي حياتك في ثواني.. تعرف على أخطر حيوانات سامة (صور)





