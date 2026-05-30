يواصل الفنان أحمد سعد إثارة الجدل ليس فقط بأغانيه، ولكن أيضًا باختياراته الجريئة في الأزياء، فبعد أن لفت الأنظار سابقًا بارتداء “جيبة” رجالية، وظهر في مناسبات أخرى ببلوزات من قماش التل الشفاف، عاد مؤخرًا ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة غير تقليدية خلال أحدث حفلاته، بعدما زيّن لحيته بخرز معدني مستوحى من ثقافة الفايكنج.

الإطلالة أثارت موجة واسعة من التعليقات بين مؤيد يرى الأمر تعبيرًا عن الجرأة والاختلاف، وآخر يعتبره محاولة متكررة لصناعة الجدل والبقاء تحت الأضواء. وبين حدود الموضة والرغبة في جذب الانتباه، يطرح هذا النوع من الإطلالات تساؤلات حول الدوافع النفسية وراء السلوكيات الاستعراضية لدى بعض المشاهير.

الشخصية الهستيرية.. عندما يتحول لفت الأنظار إلى حاجة نفسية

في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن بعض الأشخاص الذين يتعمدون إثارة الجدل من خلال الملابس أو التصرفات المبالغ فيها قد يعانون مما يُعرف باضطراب الشخصية الهستيرية.

وأشار إلى أن أصحاب هذه الشخصية يمتلكون رغبة مستمرة في أن يكونوا محور اهتمام الآخرين، وهو ما يدفعهم إلى تبني سلوكيات لافتة للنظر أو غير مألوفة بهدف جذب الانتباه والحصول على التقدير والإعجاب.

وأضاف أن هذه التصرفات لا تكون دائمًا مرتبطة بالموضة أو الرغبة في الإبداع، وإنما قد تعكس احتياجًا نفسيًا داخليًا يجعل الشخص يبحث بشكل متواصل عن ردود أفعال المحيطين به.

ما هو اضطراب الشخصية الهستيرية؟

بحسب التصنيف التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5) الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي، يُعد اضطراب الشخصية الهستيرية أحد اضطرابات الشخصية التي تتسم بنمط مستمر من السلوك العاطفي المبالغ فيه والسعي الدائم لجذب الانتباه.

ويشعر المصابون بهذا الاضطراب بعدم الارتياح عندما لا يكونون مركز الاهتمام، وقد يلجأون إلى المبالغة في المظهر أو التعبير العاطفي أو التصرفات الدرامية من أجل استعادة الأضواء من جديد.

هل كل الإطلالات الغريبة تعني وجود اضطراب نفسي؟

ويؤكد فرويز أن ارتداء ملابس غير تقليدية أو اتباع صيحات أزياء جريئة لا يعني بالضرورة الإصابة باضطراب نفسي، خاصة أن عالم الفن يعتمد في جزء كبير منه على صناعة الصورة الذهنية والظهور المختلف لجذب الجمهور.

وأشار إلى أن التشخيص النفسي لا يعتمد على موقف أو إطلالة واحدة، وإنما يحتاج إلى تقييم شامل لنمط السلوك والشخصية وتأثير هذه التصرفات على حياة الفرد وعلاقاته الاجتماعية والمهنية.

