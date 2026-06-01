أطلت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ما تفاصيل فستان إنجي المقدم باللون البني؟

ظهرت إنجي بفستان طويل باللون البني مزينا برسومات باللون الأصفر يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

كيف جاء مكياج إنجي المقدم في هذه الإطلالة؟

اعتمدت إنجي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني وآي شادو بنفس اللون.

ما تسريحة شعر إنجي المقدم في هذا اللوك؟

اختارت إنجي أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

كيف أكملت إنجي المقدم إطلالتها؟

نسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود وحذاء باللون البيج.

ما الإكسسوارات التي أكملت إطلالة إنجي المقدم؟

زينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق، بالإضافة إلى ساعة يد.

لماذا يعد اللون البني من الألوان المميزة في الأزياء؟

وبحسب "strikemagazines"، اللون البني من الألوان الطبيعية والهادئة التي تساعد على الظهور بإطلالة مميزة دون مبالغة، مما يجعله مناسبا للإطلالات اليومية.

يمكن دمجه مع ألوان كثيرة مثل الأصفر والأبيض والبيج والأسود والأخضر.

اقرأ أيضا:

4 نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في ختام مهرجان كان 2026

20 صورة لأجمل إطلالات النجمات في حفل "amfAR 2026"

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026