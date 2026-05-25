شهدت السجادة الحمراء في حفل "amfAR 2026"، المقام على هامش مهرجان كان السينمائي 2026، حضورا لافتا لعدد كبير من نجمات الفن وعارضات الأزياء العالميات، اللاتي تألقن بإطلالات متنوعة جمعت بين الفخامة والجرأة والأناقة.

مورا هيجينز

خطفت الإعلامية وعارضة الأزياء الأيرلندية مورا هيجينز، الأنظار، بإطلالة أنثوية راقية، إذ ارتدت فستانا باللون الوردي جاء بقصة الكب ومن خامة الساتان اللامعة، مع تصميم محدد عند منطقة الخصر أبرز رشاقتها.

والفستان من توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا، بينما اعتمدت مكياجا ترابيا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية أنيقة من دار شورباد.

بيا فورتزباخ

تألقت الممثلة وعارضة الأزياء الألمانية الفلبينية بيا فورتزباخ بفستان طويل باللون الأحمر الناري، جاء بقصة كورسيه محددة عند الخصر أبرزت قوامها، بينما زُينت منطقة الخصر بتطريزات فاخرة أضافت لمسة من الفخامة.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، مع خصلات شعر منسدلة على كتفيها، كما زينت اللوك بمجوهرات ماسية فاخرة من "بولجاري" مكونة من عقد وأقراط طويلة وخاتم.

إيفا لونجوريا

ظهرت الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا إيفا لونجوريا بفستان طويل ميتالك باللون الأحمر الناري من توقيع Sophie Couture، تميز بقصة الكب وتصميم ضيق أبرز قوامها، فضلا عن التطريزات اللامعة التي أضفت لمسة من الجاذبية والفخامة.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية أنيقة منحت اللوك طابعا كلاسيكيا راقيا، مع أحمر شفاه بدرجات النيود وتسريحة شعر ويفي منسدلة على كتفيها.

ليلى بن خليفة

اختارت الممثلة وعارضة الأزياء التونسية ليلى بن خليفة فستانا طويلا باللون البيج بقصة الكب، جاء بتصميم مجسم مستوحى من صيحة "حورية البحر"، ومزينا بتطريزات لامعة، كما تميز بتفاصيل "الإكستنشن"، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية راقية.

جورجيا فاولر

ظهرت الممثلة النيوزيلندية جورجيا فاولر بفستان طويل باللون الأحمر الناري، جاء بقصة انسيابية ناعمة انسدلت على الجسم بأناقة، ما منحها إطلالة بسيطة وراقية في الوقت نفسه.

واعتمدت مكياجا ترابيا هادئا مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، بينما نسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

فيكتوريا بونيا

أما الإعلامية الروسية فكتوريا بونيا، اختارت فستانا طويلا باللون الوردي بقصة الكب، جاء مزينا بتطريزات لامعة وتفاصيل "كرانيش" من الأسفل أضفت لمسة درامية أنيقة على الإطلالة.

واعتمدت مكياجا قويا مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، بينما أكملت اللوك بأقراط طويلة وخاتم أنيق.