تألقت الفنانة ميرهان حسين بلوك كاجوال أنيق، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ما تفاصيل إطلالة ميرهان حسين في أحدث ظهور؟

ظهرت ميرهان ببلوزة باللون الأبيض ونسقت أسفلها توب "كت" بنفس اللون وجيب قصير باللون الأسود.

كيف جاء مكياج ميرهان حسين في هذا اللوك؟

اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم.

ما تسريحة شعر ميرهان حسين في الإطلالة؟

اختارت ميرهان أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، ما زاد إطلالتها جمالا وجاذبية.

كيف أكملت ميرهان حسين إطلالتها؟

نسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج وقبعة بنفس اللون.

ما الإكسسوارات التي أكملت إطلالتها؟

زينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وسلسلة وخاتم.

لماذا يعد اللون الأبيض خيارا أساسيا في الأزياء؟

اللون الأبيض من القطع الكلاسيكية المهمة في خزانة أي فتاة، حيث يمكن ارتدائه مع البناطيل الجينز والجيب والإطلالات الكاجوال بسهولة كبيرة.

كما أنه مثالي للعمل والاجتماعات، مما يجعلها خيارا آمنا في مختلف المناسبات، وفقا لـ "فوج".

اقرأ أيضا:

4 نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في ختام مهرجان كان 2026

20 صورة لأجمل إطلالات النجمات في حفل "amfAR 2026"

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026