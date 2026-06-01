هيفاء وهبي بلوك جريء.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتب : شيماء مرسي

05:03 م 01/06/2026
    إطلالة هيفاء وهبي
    فستان هيفاء وهبي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بلوك جريء، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ما تفاصيل فستان هيفاء وهبي باللون البيبي بلو؟

تألقت هيفاء بفستان طويل باللون البيبي بلو مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، كما يتميز بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل.

كيف جاء مكياج هيفاء وهبي في الإطلالة؟

أما مكياجها، فاعتمدت هيفاء مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

ما تسريحة شعر هيفاء وهبي في هذا اللوك؟

اختارت هيفاء أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية تناسب إطلالتها.

ما الإكسسوارات التي زينت بها إطلالتها؟

زينت هيفاء إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

لماذا يعد هذا اللون مثاليا في عالم الأزياء؟

وبحسب "فوج"، ارتداء فستان باللون البيبي بلو يعطي إحساسا بالجاذبية والرقي، كما أنه يعد من الألوان التي تناسب البشرة الفاتحة والداكنة، خصوصا عند تنسيقه مع ألوان محايدة

