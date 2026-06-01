أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عن إجراء مزايدات علنية لتأجير 4 شواطئ بنطاق حي العجمي غربي المحافظة، وذلك بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

مزايدة علنية لشواطئ العجمي

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، فإن الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدات العلنية العامة هي: "شاطئ السلام 2، شاطئ بليس 2، شاطئ البيطاش، شاطئ الهانوفيل الاقتصادي".

مواعيد طرح الشواطئ للإيجار

وأشار البيان إلى أن المزايدات تُجرى على كل شاطئ على حدة؛ يوم الخميس 4 يونيو لشاطئي السلام وبليس، ويوم الاثنين 8 يونيو لشاطئي البيطاش والهانوفيل بنطاق حي العجمي.

وأوضح البيان أن المزايدات تُجرى وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فيما تتراوح قيمة كراسة الشروط بين 499 إلى 2000 جنيه.

قيمة التأمين المؤقت للمزاد العلني

ويبلغ قيمة التأمين المؤقت للمزاد لشاطئ السلام 250 ألف جنيه، وبليس 750 ألف جنيه، والبيطاش مليون جنيه، بينما يبلغ قيمة التأمين المؤقت لشاطئ الهانوفيل 750 ألف جنيه.

وأضاف البيان أن التأمين المؤقت الخاص بكل عملية يُسدد طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية، ويمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.