خطفت بعض النجمات العرب الأنظار بإطلالات جريئة ومتنوعة على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان كان السينمائي 2024.

في هذا التقرير، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات العرب في مهرجان كان السينمائي 2026، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي".

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بجمبسوت شفاف باللون الأسود مزينا بأكمام من الريش وبتطريزات لامعة بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وحلق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

هدى الأتربي

أطلت الفنانة هدى الأتربي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الوردي يتميز بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل ومصنوع من الشيفون من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

نادين نسيب نجيم

ارتدت الفنانة نادين نسيب نجيم فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

ياسمين صبري

أطلت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل "كت" باللونين الأسود والبيج مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

يارا السكري

تألقت الفنانة يارا السكري بفستان طويل باللون الذهبي اللامع بقصة "الكب" مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ريا أبي راشد

خطفت الإعلامية ريا أبي راشد الأنظار بفستان طويل بقصة "الكب" باللون السيمون، يتميز بفتحة ساق جريئة، ونسقت معه حذاء باللون الذهبي، ومجوهرات مكونة من حلق وخاتم، واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.