تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية وبالتحديد الجماهير المصرية، إلى المواجهة الودية المرتقبة التي ستجمع بين منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره البرازيلي يوم الأحد 7 يونيو، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم المقبلة 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي وسط فوارق كبيرة بين كلا منها من حيث القيم السوقية والنجوم المتواجدة في تشكيلة كليهما.

وأثبتت النظم الحديثة للعبة أن الفوارق الفنية الكبيرة بين أي منتخبين يمكن تقليصها بالتنظيم التكتيكي وإدارة إيقاع المباراة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز نقاط تفوق البرازيل وكيف يمكن للفراعنة النجاة أمام السيليساو

أبرز نقاط تفوق منتخب البرازيل

ووفقاً لشبكة ترانسفير ماركت، تصل القيمة االتسويقة لمنتخب البرازيل إلى 909.2 مليون يورو وهو ما يجعله من أغلى المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، مقابل 135.18 مليون يورو لمنتخب مصر.

كما يمتلك السيبيسلو مميزات فنية قوية أبرزها توفر عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق وعلى رأسهم؛ فينسيوس جونيور ونيمار وماركينيوس وغيرهم من اللاعبين أصحاب الخبرات الأوروبية الكبيرة، إلى جانب اعتماد الفريق على التحولات السريعة وكسر الخطوط بالمراوجات الفردية.

ويتميز المنتخب البرازيلي تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالتوازن من الناحية التكتيكية والاعتماد على الاستحواذ المنظم والضغط العكسي السريع بعد فقدان الكرة.

وأخيراً من أبرز نقاط القوة امتلاك بدائل بنفس الجودة للتشكيلة الأساسية في معظم المراكز.

كيف يمكن لـ منتخب مصر التحكم في رتم المباراة ضد منتخب البرازيل؟

سيتعمد المدير الفني للفراعنة حسام حسن على غلق كافة خطوطه من أجل مواكبة المساحات والسرعات المتوفرة لدى منافسه البرازيلي.

كما سيعمل العميد على تقليل التحولات السريعة من خلال إجبار المنافس على بناء الهجمات بشكل بطيء، وهو الدور الذي سيقوم به الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش الذين يجب عليهم استغلال المساحات خلف الدفاع البرازيلي حال استعادة الكرة.

كما يقع عبء على لاعبي خط الوسط إمام عاشور ومروان عطية بمنع التمريرات العمودية السريعة التي تفتح الملعب للمهاجمين.

وأخيراً الضغط النفسي الأقل على منتخب مصر والذي سيمنحه حرية أكبر للعب والانضباط التكتيكي، في ظل كون المنتخب البرازيلي من أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم وهو ما سيجعله حريصاً على الظهور بقوة في المواجهة الودية.

