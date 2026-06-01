لمدة 4 ساعات.. مياه أسيوط تعلن انقطاع الخدمة عن الغنايم مساء اليوم

كتب : محمود عجمي

08:56 م 01/06/2026

قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم، عن انقطاع المياه بمركز ومدينة الغنايم، نتيجة تنفيذ أعمال الغسيل الدوري لشبكات مياه الشرب، وذلك ضمن خطة الشركة للحفاظ على جودة المياه وضمان وصولها للمواطنين بكفاءة عالية.

موعد الانقطاع والمناطق المتأثرة

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الانقطاع يبدأ اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، اعتبارًا من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحًا، وهو ما قد يؤثر على انتظام ضخ المياه في عدد من القرى، وتشمل: الغنايم شرق، الغنايم غرب، الغنايم بحري، والغنايم قبلي.

مناشدة للمواطنين خلال فترة الانقطاع

وناشدت الشركة المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكات بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وسائل التواصل وطلب الدعم

وأكدت الشركة توفير قنوات تواصل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وطلبات سيارات المياه، عبر الخط الساخن 125، أو الرقم 01280733990، بالإضافة إلى خدمة واتساب على الرقم 01281565653، لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

انقطاع المياه قطع المياه مياه الشرب شركة المياه

