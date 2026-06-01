قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لإدارة ترامب يوم الأحد، إن حزب الله مستعد لوقف إطلاق نار كامل وفوري مع إسرائيل، وتعهد بضمان تنفيذ الاتفاق، وفق ما صرّح به مستشاره البارز علي حمدان لموقع أكسيوس.

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، تتسارع وتيرة القتال في لبنان، ما يهدد بعرقلة فرص التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، خاصة في ظل تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن ضربات على بيروت.

وقد ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية يوم الإثنين، أن فريق التفاوض الإيراني علق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، احتجاجًا على العمليات الإسرائيلية في لبنان.

التوصل لاتفاق وقف الحرب

يُعد نبيه بري أحد أقوى السياسيين الشيعة في لبنان، وله علاقات وثيقة مع حزب الله، رغم أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يشككون في قدرته على ضمان التزام الحزب بأي اتفاق.

وإذا كان حزب الله مستعدًا فعلًا لوقف إطلاق نار شامل، فقد يعني ذلك بقاء الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان مؤقتًا، مع إمكانية فصل الساحة اللبنانية عن الحرب مع إيران.حسبما قال موقع أكسيوس الأمريكي|.

لكن مصدر مطلع قال لأكسيوس، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا بري بأنهم لا يعتقدون أن نتنياهو سيوافق على ذلك.

وأكد مسؤول إسرائيلي للموقع الأمريكي، أن حزب الله أبدى استعداده لوقف إطلاق نار شامل دون المطالبة بانسحاب إسرائيلي فوري.

حزب الله مستعد للالتزام

من جانبه، قال علي حمدان المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لموقع أكسيوس: "اتصلت بالسفير الأمريكي في بيروت، ميشال عيسى، يوم الأحد، وأبلغته باسم رئيس مجلس النواب بري أن حزب الله مستعد للالتزام الكامل بوقف إطلاق نار شامل، ونحن مستعدون لضمان ذلك".

وأوضح حمدان أن إدارة ترامب اقترحت خلال عطلة نهاية الأسبوع وقفًا جزئيًا لإطلاق النار، يقضي بوقف حزب الله للهجمات على شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم ضرب بيروت، كما سبق أن ذكر أكسيوس. لكن حمدان رفض وصف مسؤول أمريكي لموقف بري بأنه "مراوغ ومخيب للآمال".

نقطة الخلاف

من جانبه قال حمدان لموقع أكسيوس: "المقترح الذي تلقيناه هو أن يتوقف حزب الله عن مهاجمة شمال إسرائيل، وفي المقابل لا تقصف إسرائيل بيروت، ثم يتم توسيع وقف إطلاق النار تدريجيًا".

وأضاف أن رد بري كان: "لماذا وقف إطلاق نار جزئي؟ لنذهب إلى وقف شامل لإطلاق النار". واقترح بري وقفًا لإطلاق النار برًا وجوًا وبحرًا، مع التزام إسرائيلي بوقف تدمير المنازل في جنوب لبنان.

وقال حمدان، إن بري لديه قناة تواصل مع حزب الله تسمح بتبادل الرسائل مع أمينه العام نعيم قاسم. وأضاف: "نحن متأكدون أن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق نار شامل. نعتقد أن هذا سيكون أكثر فاعلية. الوقت ينفد".

الموقف الأمريكي

وفي الشأن ذاته، قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن موقف بلاده "لا يزال كما هو"، في إشارة إلى وصف الرد اللبناني على المقترح بأنه "مخيب للآمال". وأكد أن واشنطن لا تتوقع من إسرائيل "تحمل هجمات مستمرة على مدنييها من منظمة إرهابية".

التطورات الميدانية

وهدد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك بقصف أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بزعم "انتهاك وقف إطلاق النار".

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان الضاحية الجنوبية الإخلاء بزعم "أسباب أمنية".

وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن ما يحدث في لبنان يمثل انتهاكًا لوقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران، مهددًا بعواقب أي خرق.

وبعد ذلك، نقلت تسنيم عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم تعليق أي محادثات مع واشنطن حتى توقف إسرائيل هجماتها على لبنان.

كما أشار التقرير إلى أن إيران و"محور المقاومة" مستعدان للرد في مضيق هرمز وتفعيل جبهات أخرى، بما في ذلك مضيق باب المندب في البحر الأحمر.