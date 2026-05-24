تشهد موضة صيف 2026 عودة قوية لعدد من الصيحات الكلاسيكية التي أعيد تقديمها بلمسات عصرية جريئة، في وقت تتجه فيه دور الأزياء العالمية إلى المزج بين الراحة والأناقة والتعبير الفردي عن الشخصية، وفقا لمجلة Teen Vogue المتخصصة في الموضة واللايف ستايل.

واعتمدت صيحات الموسم الجديد على التنوع الكبير في الألوان والخامات والإكسسوارات، مع حضور واضح لتأثيرات أزياء التسعينيات والألفينات، إلى جانب عودة بعض القطع القديمة بصورة أكثر حداثة وجرأة.

ربط الكنزات يعود في موضة صيف 2026

واعتبرت المجلة أن ربط الكنزات الخفيفة حول الخصر أو الكتفين من أبرز صيحات الصيف، خاصة مع تقلبات الطقس بين حرارة النهار وبرودة الليل، وهي الإطلالة التي ظهرت بها نجمات مثل كيندال جينر وجابرييلا كاريفا جونسون.

وتناسب هذه الصيحة الجينز الواسع والتنانير والفساتين، كما تمنح الإطلالة لمسة كاجوال أنيقة دون مجهود كبير.

وشهدت أوشحة الرأس "الباندانا" عودة لافتة هذا الصيف، بعدما اعتمدتها نجمات عالميات مثل زوي كرافيتز وأليكسا ديمي، باعتبارها قطعة تجمع بين الأناقة والعملية، خاصة خلال الأجواء الحارة.

وأشارت المجلة إلى أن الباندانا تناسب مختلف أطوال الشعر، كما تضيف لمسة شبابية وعصرية للإطلالة الصيفية.

البنفسجي في موضة صيف 2026

وبرز اللون البنفسجي بدرجاته المختلفة كأحد أقوى ألوان صيف 2026، بداية من اللافندر وحتى البنفسجي الداكن، بعدما ظهر بقوة في عروض الأزياء العالمية وعلى السجادة الحمراء عبر إطلالات نجمات مثل إيما ستون وجينا أورتيجا.

وينصح خبراء الموضة بدمج اللون البنفسجي مع خامات خفيفة ولمسات معدنية للحصول على إطلالة صيفية عصرية.

عودة النقشات الكلاسيكية

وعادت نقشة "البولكا دوت" الشهيرة بقوة إلى واجهة الموضة، سواء في الفساتين أو التنانير أو البناطيل القصيرة، بعدما ظهرت في عروض أزياء عالمية وعبر إطلالات عدد من المشاهير، بينهم هايلي بيبر.

كما حافظت النقشات المربعة "الكارو" على حضورها ضمن أبرز الاتجاهات، خاصة في التنانير والقمصان والإطلالات المستوحاة من أزياء الجامعات الأمريكية.

الأزياء الرياضية بإطلالة فاخرة

وكشفت المجلة عن تصاعد شعبية المزج بين الملابس الرياضية والقطع الكلاسيكية، خاصة بناطيل التراكسوت ذات الخطوط الجانبية، والتي أصبحت جزءا من إطلالات الشارع وعروض الأزياء في الوقت نفسه.

وتصدرت العلامات الرياضية، وعلى رأسها أديداس، هذا الاتجاه عبر تصاميم تجمع بين الراحة والطابع العصري.

موضة التسعينيات تعود في صيف 2026

وعادت أزياء التسعينيات بقوة هذا العام، خاصة الإطلالات البسيطة المعتمدة على الألوان الهادئة والقمصان الواسعة والبناطيل المستقيمة، وهي الصيحات التي أعادت للأذهان أناقة كارولين بيسيت كينيدي.

كما ظهرت موضة البنطال منخفض الخصر مجددا، لكن بقصات أكثر اتساعا وراحة مقارنة بتصاميم الألفينات القديمة.

الإكسسوارات الضخمة والأقمشة اللامعة

ولم تغب الإكسسوارات الكبيرة والبروشات عن موضة 2026، إذ عادت بقوة مع الإطلالات الرسمية والكاجوال، إلى جانب انتشار الأقمشة اللامعة والمعدنية المستوحاة من أزياء المستقبل.