سيطر اللون الأسود على إطلالات عدد كبير من النجمات والمشاهير خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، حيث اختارت العديد منهن الظهور بتصاميم متنوعة جمعت بين الجرأة والأناقة والكلاسيكية، مع لمسات فاخرة من المجوهرات والمكياج.

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي مرتدية فستانا شفافا طويلا باللون الأسود، من توقيع مصمم الأزياء الإيطالي فاوستو بولييزي، تميز بأنه شفاف ومكشوف عند منطقة الصدر، ما أضفى على الإطلالة طابعا جريئا ولافتا.

وجاء الفستان بياقة ملتفة حول العنق مع ظهر مكشوف، بينما اعتمدت هيفاء مكياجا ناعما بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت إطلالتها مع حقيبة جلدية باللون الذهبي اللامع، إضافة إلى مجوهرات مكونة من أقراط دائرية وخاتم.

نادين نجيم

أما الفنانة اللبنانية نادين نجيم فظهرت بفستان أسود جريء بقصة "الكب" ومكشوف عند منطقة الصدر، تميز بتفاصيل الريش وتصميم محدد عند الخصر أبرز قوامها بطريقة أنيقة.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع تسريحة شعر منسدلة على الكتفين، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية مكونة من عقد وخاتم.

هنا الزاهد

واختارت الفنانة هنا الزاهد فستانا طويلا "ميتالك" باللون الأسود، جاء بقصة "الكب" وتصميم ضيق على الجسم، ومطرزا بتفاصيل تشبه "قشرة السمك"، من تصميم دار الأزياء L’ATELIER DE MIA.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بشكل انسيابي، من تنفيذ مصفف الشعر رافيلو توما، مع مكياج بدرجات النيود من تنفيذ خبيرة التجميل آية عبد الحميد.

يارا السكري

كما ظهرت الفنانة يارا السكري بإطلالة كلاسيكية جذابة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بقصة "الكب" وتصميم انسيابي أبرز قوامها بشكل لافت.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها، مع مكياج ناعم بدرجات النيود منحها لمسة أنثوية هادئة.

ونسقت الإطلالة مع حذاء أسود أنيق و"كلاتش" فضي لامع، إلى جانب مجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد وأقراط وأسورة وعدة خواتم.

جورجينا رودريجيز

وأطلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بفستان أسود طويل بصيحة "الظهر المكشوف"، جاء بقصة ضيقة على الجسم مع فتحة ساق جريئة وتصميم محدد عند الخصر أبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وخاتم، إضافة إلى ساعة يد.

نارين بيوتي

فيما اختارت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي فستانا أسود طويلا بتصميم "حورية البحر"، مزينا بتطريزات بنفس اللون أضفت عليه لمسة أنيقة وهادئة.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع شعر منسدل على الكتفين، ما منحها إطلالة ناعمة وبسيطة.

أدريانا ليما

بينما تألقت الممثلة وعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما بفستان طويل باللون الأسود تميز بقصة "الكب" وتصميم ضيق على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، فيما زينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من عقد وخاتم.

كيت بلانشيت

وظهرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت بفستان طويل باللون الأسود، جاء بتصميم انسيابي على الجسم ومصنوع من خامة المخمل، ما منحها إطلالة راقية وكلاسيكية.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.