تبدأ من 839 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارات جيلي الجديدة في مصر

كتب : أيمن صبري

11:53 ص 26/05/2026
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر

تقدم مجموعة أبو غالي وشركة أوتوموبيليتي، وكيلا علامة جيلي التجارية في مصر، السيارة إمجراند سيدان العائلية موديل 2026 في السوق المحلي خلال شهر مايو بفئتين من التجهيزات.

أسعار جيلي إمجراند في مصر

وتعد جيلي إمجراند الجديدة أرخص سيارات العلامة الصينية في السوق المصري، إذ تبدأ أسعارها من 839.000 جنيه للفئة Comfort القياسية، والفئة Luxury الأعلى تجهيزا سعرها 939.000 جنيه.

مواصفات محرك جيلي إمجراند

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تجهيزات جيلي إمجراند الداخلية

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة في نسختها الأعلى تجهيزًا بالعديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا.

كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

