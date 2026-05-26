إعلان

بث مباشر | حجاج بيت الله الحرام يستمعون إلى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة

كتب : وكالات

12:07 م 26/05/2026

حجاج بيت الله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توافدت جموع من حجاج بيت الله الحرام، إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع إلى خطبة عرفة.

ومن جانبها، أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ترجمة خطبة عرفة لهذا العام ستُبث بـ 50 لغة عالمية تغطي مختلف قارات العالم، تشمل 25 لغة لآسيا، و12 لغة لأوروبا، و13 لغة لإفريقيا، بما يضمن وصول المضامين السامية للخطبة إلى مختلف الشعوب والأعراق بلغاتهم الأم، ويُسهم في إثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين.

وتابعت الهيئة في بيانها، أنها استكملت جاهزية الترتيبات التشغيلية والتقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة وخطب الحرمين الشريفين، بهدف إيصال رسالة الإسلام السمحة إلى مختلف شعوب العالم، وتعزيز التواصل الحضاري بما يعكس مكانة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافدت جموع الحجاج إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع إلى خطبة عرفة، وسط أجواء إيمانية، تحفهم السكينة والطمأنينة.

ويُعد مسجد نمرة من أبرز المعالم الإسلامية في المشاعر المقدسة؛ لارتباطه بموضع خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وقد سُمي بهذا الاسم نسبةً إلى جبل نمرة الذي يقع في المنطقة، إذ يحتل المسجد موقعًا إستراتيجيًا شمال مشعر عرفات، على بُعد نحو (22) كيلومترًا من المسجد الحرام، ويُصنف كثاني أكبر مسجد في منطقة المشاعر المقدسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حجاج بيت الله موسم الحج السعودية وقفة عرفة خطبة عرفة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
علاقات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
دعاء يوم عرفة: اللهم اجعل لنا فيه دعوة لا تُرد
أخبار

دعاء يوم عرفة: اللهم اجعل لنا فيه دعوة لا تُرد

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
10 صور لأجمل وأشهر 8 حدائق في العالم
سفر وسياحة

10 صور لأجمل وأشهر 8 حدائق في العالم
بعد واقعة القرد الهارب.. غزالة تثير الجدل بالمنوفية ومكافأة لمن يعثر عليها
أخبار المحافظات

بعد واقعة القرد الهارب.. غزالة تثير الجدل بالمنوفية ومكافأة لمن يعثر عليها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خصم 50%.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة