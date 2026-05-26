بث مباشر | حجاج بيت الله الحرام يستمعون إلى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة

ومن جانبها، أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ترجمة خطبة عرفة لهذا العام ستُبث بـ 50 لغة عالمية تغطي مختلف قارات العالم، تشمل 25 لغة لآسيا، و12 لغة لأوروبا، و13 لغة لإفريقيا، بما يضمن وصول المضامين السامية للخطبة إلى مختلف الشعوب والأعراق بلغاتهم الأم، ويُسهم في إثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين.

وتابعت الهيئة في بيانها، أنها استكملت جاهزية الترتيبات التشغيلية والتقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة وخطب الحرمين الشريفين، بهدف إيصال رسالة الإسلام السمحة إلى مختلف شعوب العالم، وتعزيز التواصل الحضاري بما يعكس مكانة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافدت جموع الحجاج إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع إلى خطبة عرفة، وسط أجواء إيمانية، تحفهم السكينة والطمأنينة.

ويُعد مسجد نمرة من أبرز المعالم الإسلامية في المشاعر المقدسة؛ لارتباطه بموضع خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وقد سُمي بهذا الاسم نسبةً إلى جبل نمرة الذي يقع في المنطقة، إذ يحتل المسجد موقعًا إستراتيجيًا شمال مشعر عرفات، على بُعد نحو (22) كيلومترًا من المسجد الحرام، ويُصنف كثاني أكبر مسجد في منطقة المشاعر المقدسة.