ملكة جمال العالم 2025 تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

كتب : شيماء مرسي

09:45 ص 07/04/2026 تعديل في 13/04/2026

لفتت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا الأنظار بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل تنسيق التي شيرت الأبيض مع الجينز الرمادي؟

ارتدت أوبال تي شيرت باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون جينز باللون الجراي يتماشى مع الـ تي شيرت.

لماذا اختارت أوبال مكياجا ترابيا بألوان النيود؟

اعتمدت ملكة جمال العالم 2025 مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

ما دور الحذاء الأسود والحقيبة الكبيرة في إبراز اللوك؟

نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وشنطة كبيرة الحجم ونظارة شمسية بنفس اللون.

كيف أكملت إطلالتها بالإكسسوارات البسيطة؟

زينت إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من أسورة وخاتم وحلق.

كيف ساهم تسريح الشعر الويفي في إكمال المظهر الكاجوال؟

واختارت أوبال أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

