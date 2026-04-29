قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الجديدة لعام 2026، تعود إلى الأذهان إطلالات عام 2025 التي اتسمت بالغرابة والجرأة، حيث خطفت السجادة الحمراء الأنظار بتصاميم غير تقليدية.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أغرب إطلالات مهرجان كان السينمائي لعام 2025، وفقا لـ "فوج".

إلسا هوسك

ظهرت عارضة الأزياء السويدية إلسا هوسك بفستان طويل باللون الأسود شفاف ونسقت معه إكستنشن مصنوع من الحرير بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إيزابيل هوبير

أطلت الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير فستان مصنوع من الجينز ونسقت معه نظارة شمسية وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

ديان كروجر

تألقت الممثلة الألمانية ديان كروجر بفستان طويل "كت" مصنوع من قماش الدانتيل نسقت معه قفازات من الشيفون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

جوليا جارنر

ارتدت الممثلة الأمريكية جوليا جارنر فستان طويل مصنوع من الدانتيل من الأعلى بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كارا ديليفين

ارتدت الممثلة البريطانية كارا ديليفين فستان طويل منفوش باللون البرجندي، واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عينيها بطريقة غريبة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

