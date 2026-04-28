ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة غير تقليدية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل فستان جومانا مراد اللافت؟

أطلت جومانا بفستان طويل بأكمام شفافة باللون الأسود مزينا بالورود متعددة الألوان مزود بإكستنشن باللون الأزرق الفاتح.

لماذا اعتمدت جومانا مراد مكياجا قويا؟

اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها بالكحل الأسود ووضعت أحمر شفاه باللون النيود.

كيف جاءت تسريحة شعر جومانا مراد؟

اختارت جومانا تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الغير تقليدية.

ما تفاصيل المجوهرات التي أكملت إطلالتها؟

زينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم، بالإضافة إلى انسيال.

كيف يبرز المكياج النيود جمال الملامح؟

وفقا لـ "lumeracosmetica"، أحمر الشفاه بدرجات النيود يلائم مختلف درجات البشرة سواء الفاتحة أو الداكنة، وأيضا يمكن اعتماد أحمر الشفاه النيود في الإطلالات اليومية البسيطة أو في المناسبات.

كما يساعد على تحديد الملامح بشكل أنيق دون مبالغة وإبراز العيون.

