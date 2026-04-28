لا تليق بالحدث ومزعجة للعين.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"

تألقت الفنانة عبير صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الأحمر الذي ارتدته عبير صبري؟

ارتدت عبير فستان طويل باللون الأحمر مصنوع من الساتان مزود بحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر.

لماذا اعتمدت عبير صبري مكياجا قويا؟

أما المكياج، اعتمدت عبير مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني وأحمر شفاه بدرجات النيود.

ما الحذاء الذي اختارته عبير صبري لاستكمال إطلالتها؟

نسقت عبير مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.

كيف أكملت عبير صبري إطلالتها بالمجوهرات؟

زينت عبير إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم كوليه.

لماذا يعد اللون الأحمر خيارا مميزا في الإطلالات؟

اللون الأحمر دائما مميز ويلفت الأنظار ويسهم في إبراز الإطلالة بدون مجهود كبير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتدائه مع الإطلالات اليومية البسيطة والرسمية والكاجوال، وفقا لـ "فوج".