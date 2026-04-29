ظهرت الفنانة أميرة فتحي بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هل نجحت أميرة فتحي في خطف الأنظار بفستانها البنفسجي؟

ظهرت أميرة بإطلالة لافتة ارتدت خلالها فستانا طويلا باللون البنفسجي الفاتح، ما أضفى عليها حضورا أنيقا وهادئا.

وجاء تصميم الفستان بقصة منسدلة على الجسم، أبرز قوامها بشكل أنيق، بينما تميز بتطريزات فضية لامعة بالكامل، أضفت عليه لمسة من الفخامة.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء محمود غالي.

هل كان المكياج الجريء سر تميز إطلالة أميرة فتحي؟

اعتمدت مكياجا قويا أبرز ملامحها، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الوردي مع تركيز واضح على رسمة العيون، ما أضفى على إطلالتها طابعا مميزا من تنفيذ خبير التجميل وحيد ماهر.

هل منحت تسريحة الشعر المنسدلة لمسة طبيعية؟

أما تسريحة الشعر، اختارت أن تترك خصلاته منسدلة على الجانبين بأسلوب بسيط وأنيق، وهو ما منح الإطلالة لمسة طبيعية، بواسطة المصفف أحمد رجب.

كيف جاءت المجوهرات موفقة مع اللوك؟

واستكملت أناقتها باختيار مجوهرات ناعمة مكونة من عقد وعدة أساور.

