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احتفل الفنان سيد رجب بحفل زفاف نجله زياد، مساء أمس الجمعة، بحضور الأهل والأصدقاء والأحباب وعدد من نجوم الفن بالوسط الفني بينهم تامر حسني وليلى علوي ووفاء عامر وباسم سمرة ومحمد لطفي.

تامر حسني أحيا الحفل

أحيا نجم الجيل تامر حسني حفل زفاف نجل الفنان سيد رجب وقدم عدد من الأغاني المتنوعة ما بين القديم والجديد، وسط تصفيق من الحضور ومشاركته الغناء.

"زغروطة" سيد رجب- والد العريس

شهد حفل زفاف نجل الفنان سيد رجب لقطة عفوية ومرحة، بعدما ألح عليه النجم تامر حسني ليطلق "زغروطة" احتفالا بهذه المناسبة. وما إن استجاب رجب للمطالبة حتى مازحه تامر حسني قائلا: "يا ريتك ما زغرت يا سيد رجب"، وسط ضحكات وتفاعل كبير من الحضور.

رقص ليلى علوي

حضرت الفنانة ليلى علوي حفل زفاف نجل سيد رجب، وظهرت أمام عدسات الكاميرات وهى ترقص وتغني على أنغام أغنية "بحبك" التي غناها تامر حسني أمام الحضور وأشعل بها الزفاف.

زغروطة ورقص وفاء عامر

أطلقت الفنانة وفاء عامر، "زغروطة" في حفل زفاف نجل سيد رجب، خلال غناء تامر حسني أغنية "يا تاعبني"، كما اندمجت في الغناء لترقص وسط الحضور.

سيد رجب في فيلم "سفن دوجز"

يعرض حاليا للفنان سيد رجب بالسينمات فيلم "7Dogs" الذي تدور أحداثه حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

ويشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، تارا عماد، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

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