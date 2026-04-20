جمعت بين الأناقة والجاذبية.. نانسي عجرم بلوك ساحر

كتب : شيماء مرسي

06:20 م 20/04/2026

أطلت المطربة نانسي عجرم بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت نانسي عجرم المعطف البيج بلمسات عصرية؟

ارتدت نانسي بمعطف طويل باللون البيج مزينا بأزرار باللون الأسود ومزود بحظام عند منطقة الخصر بنفس اللون مصنوع من قماش الساتان.

كيف أبرز المكياج الناعم ملامح نانسي عجرم؟

وعلى الصعيد الجمالي، اختارت نانسي لمسات من المكياج الناعم الذي أبرز رقة ملامحها، واعتمدت على أحمر شفاه باللون البني الداكن الذي أضفى جاذبية على إطلالتها.

لماذا فضلت نانسي عجرم تسريحة الشعر المنسدلة في أحدث جلسة تصوير؟

أما عن تصفيفة الشعر، فاعتمدت نانسي تسريحة الشعر المنسدلة، مما منحها مظهرا حيويا وعصريا يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

لماذا اختارت نانسي عجرم اللون "البرجندي" لحذائها؟

ولإضفاء لمسة من الفخامة، أكملت نانسي إطلالتها بحذاء ذو كعب عالي باللون البرجندي.

كيف يمنح اللون البيج بشرة نانسي عجرم إشراقة طبيعية دون مبالغة؟

اللون البيج لون كلاسيكي يتماشى مع الأسود والأبيض والبجندي للظهور بإطلالة جذابة وأنيقة، كما إنه يعطي إيحاء بزيادة الطول والرشاقة خاصة عند تركه مفتوحا من الأمام.

بالإضافة إل ذلك، اللون البيج يعد من أفضل الألوان التي تبرز جمال البشرة، حيث يمنح الوجه إشراقة طبيعية دون مبالغة.

اقرأ أيضا:

أناقة اللون الأسود.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة هنا الزاهد

عارضة أزياء وإطلالتها ساحرة.. تتويج لورين ماركيز بلقب ملكة جمال بيرو 2026

لوك كاجوال جذاب.. إلهام شاهين بإطلالة أنيقة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟

"سحر اللون الذهبي".. رنا رئيس بلوك جذاب

"بصيحة الأوف شولدر".. مي سليم تتألق بفستان ساحر

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للشرق
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للشرق
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
شئون عربية و دولية

"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
زووم

انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
الإعلامية ياسمين عز تعتذر لنادي الزمالك
أخبار مصر

الإعلامية ياسمين عز تعتذر لنادي الزمالك

"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)