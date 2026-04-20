أطلت المطربة نانسي عجرم بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت نانسي عجرم المعطف البيج بلمسات عصرية؟

ارتدت نانسي بمعطف طويل باللون البيج مزينا بأزرار باللون الأسود ومزود بحظام عند منطقة الخصر بنفس اللون مصنوع من قماش الساتان.

كيف أبرز المكياج الناعم ملامح نانسي عجرم؟

وعلى الصعيد الجمالي، اختارت نانسي لمسات من المكياج الناعم الذي أبرز رقة ملامحها، واعتمدت على أحمر شفاه باللون البني الداكن الذي أضفى جاذبية على إطلالتها.

لماذا فضلت نانسي عجرم تسريحة الشعر المنسدلة في أحدث جلسة تصوير؟

أما عن تصفيفة الشعر، فاعتمدت نانسي تسريحة الشعر المنسدلة، مما منحها مظهرا حيويا وعصريا يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

لماذا اختارت نانسي عجرم اللون "البرجندي" لحذائها؟

ولإضفاء لمسة من الفخامة، أكملت نانسي إطلالتها بحذاء ذو كعب عالي باللون البرجندي.

كيف يمنح اللون البيج بشرة نانسي عجرم إشراقة طبيعية دون مبالغة؟

اللون البيج لون كلاسيكي يتماشى مع الأسود والأبيض والبجندي للظهور بإطلالة جذابة وأنيقة، كما إنه يعطي إيحاء بزيادة الطول والرشاقة خاصة عند تركه مفتوحا من الأمام.

بالإضافة إل ذلك، اللون البيج يعد من أفضل الألوان التي تبرز جمال البشرة، حيث يمنح الوجه إشراقة طبيعية دون مبالغة.

