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20 صورة لأبرز إطلالات المشاهير في خطوبة سيدرا بيوتي

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 06/06/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة شيرين بيوتي
  • عرض 20 صورة
    إطلالة نارين بيوتي
  • عرض 20 صورة
    إطلالة كارن وازن
  • عرض 20 صورة
    ارتدت نور فستان مزين بالترتر اللامع والكريستال مع تصميم فضفاض منسدل
  • عرض 20 صورة
    إطلالة نور ستارز
  • عرض 20 صورة
    بيسان اسماعيل
  • عرض 20 صورة
    تألقت اليوتيوبر العراقية نور ستارز بفستان أخضر فاتح طويل بقصة كورسيه
  • عرض 20 صورة
    تميز الفستان بقصة ضيقة على الجسم وتصميم مكشوف الظهر أبرز رشاقتها
  • عرض 20 صورة
    ظهرت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي بفستان جريء جمع بين اللونين الوردي والبستاج
  • عرض 20 صورة
    طلت عارضة الأزياء كارن وازن بفستان نيود طويل من الساتان بقصة كب وتصميم يحدد الخصر ويبرز القوام
  • عرض 20 صورة
    سيدرا بيوتي
  • عرض 20 صورة
    كارن وازن
  • عرض 20 صورة
    ظهرت سيدرا بإطلالة ملكية مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون النيود
  • عرض 20 صورة
    خطوبة صانعة المحتوى سيدرا بيوتي
  • عرض 20 صورة
    شيرين بيوتي
  • عرض 20 صورة
    كاون وازن ونارين بيوتي
  • عرض 20 صورة
    نارين بيوتي
  • عرض 20 صورة
    خطفت صانعة المحتوى وخبيرة التجميل سيدرا بيوتي الأنظار خلال حفل خطوبتها على رجل الأعمال رامي حمدان
  • عرض 20 صورة
    نور ستارز

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خطفت صانعة المحتوى وخبيرة التجميل سيدرا بيوتي الأنظار خلال حفل خطوبتها على رجل الأعمال رامي حمدان، في أجواء مميزة وفخمة.

إطلالة ملكية ناعمة

ظهرت سيدرا بإطلالة ملكية مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون النيود، تميز بتطريزات لامعة وتصميم انسيابي أبرز قوامها.
وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم يتناسب مع لون بشرتها، وتسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها، إضافة إلى مجوهرات بسيطة من الحلق والخاتم.

كما شهد الحفل حضور عدد من عارضات الأزياء وصانعات المحتوى اللواتي تألقن بإطلالات لافتة وأنيقة، وجاءت أبرزها كالتالي:

نارين بيوتي

ظهرت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي بفستان جريء جمع بين اللونين الوردي والبستاج، تميز بقصة ضيقة على الجسم وتصميم مكشوف الظهر أبرز رشاقتها، ونسقت إطلالتها مع مكياج ترابي وتسريحة شعر مرفوعة.

شيرين بيوتي

اختارت شقيقتها صانعة المحتوى شيرين بيوتي فستانا باللون الأخضر الفاتح بتصميم انسيابي وتطريزات لامعة.
واعتمدت شعرا منسدلا على الكتفين مع مكياج بدرجات النيود، وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة من قلادة وحلق وخاتم.

نور ستارز

تألقت اليوتيوبر العراقية نور ستارز بفستان أخضر فاتح طويل بقصة كورسيه، مزين بالترتر اللامع والكريستال مع تصميم فضفاض منسدل، وأكملت إطلالتها بمجوهرات مرصعة، واعتمدت تسريحة شعر مموجة مسحوبة للخلف.

بيسان إسماعيل

ظهرت اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل بفستان أصفر من الساتان بقصة كب، مزين بتطريزات من الخرز والكريستال مع لمسات ورود ناعمة، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون ومجوهرات ماسية أنيقة.

كارن وازن

بينما أطلت عارضة الأزياء كارن وازن بفستان نيود طويل من الساتان بقصة كب وتصميم يحدد الخصر ويبرز القوام، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع مكياج ناعم زاد من أناقة إطلالتها.

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سيدرا بيوتي نارين بيوتي إطلالات

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