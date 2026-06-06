أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن ميزانية الصحة قفزت من 32 إلى 33 مليار جنيه عام 2014 إلى 602 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026-2027، مما يعكس دعم الدولة الكبير للقطاع.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوزارة تنفذ حاليًا 1297 مشروعًا بتكلفة 342 مليار جنيه في جميع محافظات مصر، تشمل تطوير القائم وإنشاء جديد.

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم إضافة 2483 سريرًا في الفترة الماضية، ومن المستهدف إضافة 17911 سريرًا جديدًا خلال السنتين القادمتين، منها 5000 سرير رعاية مركزة و1400 حضانة و1700 ماكينة غسيل كلى.

وتابع أن "معدل المواليد في مصر 5400 مولود كل 24 ساعة، محتاجين حضانات ومدارس وجامعات ومستشفيات، التحدي كبير جدًا عشان نقدر نوسع منظومة التأمين الصحي الشامل".

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أن محافظة المنيا (7 ملايين مواطن) ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من 1 يونيو، وهي نفس عدد سكان المحافظات الست الأولى مجتمعة، مما يمثل تحديًا كبيرًا.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة تستعد لتدخل محافظات كفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء ومطروح والمنيا في المرحلة التالية، مع رقمنة شاملة للملف الصحي للمواطن بالشراكة مع شركات الاتصالات الكبرى.