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خطفت الأنظار.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة نانسي عجرم

كتب : أسماء مرسي

02:26 م 06/06/2026
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    نانسي عجرم بتسريحة شعر منسدلة
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    اختارت نانسي وضع مكياجا ناعما
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    نانسي عجرم بفستان جريء
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    نانسي عجرم

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ظهرت المطربة نانسي عجرم، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

ارتدت نانسي فستانا طويلا باللون البني، جاء بتصميم أنيق تميز بقصة الكم الواحد، ما أضفى عليه طابعا مميزا.
وجاء الفستان مزينا بتطريزات لامعة زادت من فخامته، كما تميز بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين أضفت لمسة من الجرأة على الإطلالة.
الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نجا سعادة، بينما الإطلالة من تنسيق الاستايلست سارة كيروز.

المكياج وتسريحة الشعر

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل ريتا بيركاتشي، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي بواسطة مصفف الشعر رينزي زغيب.

تفاصيل الحذاء والمجوهرات

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق بنفس لون الفستان.
وزُينت اللوك بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم من تصميم جيرار تفنكجيان.

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نانسي عجرم إطلالات النجمات الموضة

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