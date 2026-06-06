أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجار في محيط جزيرة خرج، الواقعة في الخليج العربي وتُعد أحد أهم المراكز النفطية الإيرانية، ما أثار حالة من الترقب حول طبيعة الحادث ومصدره.

سبب الانفجار قرب جزيرة خرج

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الأصوات التي سُمعت في المنطقة تعود إلى عملية تفجير ذخيرة، في محاولة لطمأنة الرأي العام بشأن طبيعة الانفجارات التي وقعت مساء السبت.

وأضافت وكالة "فارس" أن الموقع الدقيق للانفجار ومصدره لا يزالان غير معروفين حتى الآن، مشيرة إلى أن تحريات مراسلها تفيد بأن الحادث وقع خارج نطاق الجزيرة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار.

تحرك دبلوماسي متزامن في طهران

وفي تطور موازٍ، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، في إطار وساطة تقودها إسلام آباد بهدف تهدئة التصعيد الإقليمي ودفع مسار التفاهمات بين الأطراف المعنية.